Alcaldía del Distrito, Obras Públicas, y Caasd solucionan daños viales reportados por Diario Libre

Una de las calles intervenidas por la Alcaldía fue la Desiderio Arias, que tenía un tramo intransitable. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas solucionaron varios problemas en vías públicas que afectaban el tránsito, luego de que fueran denunciados por ciudadanos a través de José Boquete de Diario Libre.

Una de estas soluciones fue el bacheo y la reconstrucción de un registro del sistema pluvial en la calle Desiderio Arias esquina Manuel del Castillo, en el sector La Julia. En ese lugar se formaba un charco que había destruido el pavimento.

Durante meses, los vecinos y usuarios de esa vía reportaron el problema, que con el tiempo se fue agravando. Algunos conductores expresaron que los hoyos causados por la erosión del terreno representaban un problema para sus vehículos.

Otra intervención, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, fue la reparación de un hoyo en la calle Defilló, casi esquina John F. Kennedy, que según los usuarios, era un "rompe gomas". El problema fue resuelto luego de una denuncia publicada por el periódico Diario Libre.

Atendieron el llamado

También fue solucionado un problema con un registro de cables de la empresa Claro, ubicado en medio de la acera de la avenida Lope de Vega, próximo a la calle Max Henríquez Ureña. En ese punto había dos tapas metálicas rotas que representaban una amenaza para los transeúntes. Aunque el caso había sido denunciado desde hacía meses, no se le prestó atención hasta que fue publicado. Luego de la denuncia, la empresa Claro acudió al lugar y colocó tapas nuevas.

Solución en la avenida Lope de Vega. La empresa Claro corrigió el problema. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

En el sector Piantini, específicamente en la calle Manuel de Jesús Troncoso esquina Rafael Augusto Sánchez, se había reportado un badén deteriorado. El problema afectaba a los conductores por el impacto de sus vehículos en los hoyos, además de provocar taponamientos en la zona. El Ministerio de Obras Públicas corrigió esta situación tras la denuncia.

En la Ciudad Colonial, en la calle Vicente Celestino Duarte esquina Isabel la Católica, se reportó una fuga de aguas residuales que afectaba el tránsito y causaba una mala imagen a los turistas nacionales y extranjeros.

La situación fue causada por una tubería rota, la cual fue intervenida por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

De igual modo, en la calle José Reyes, casi esquina avenida Mella, también se encontraba un hoyo causado por una fuga en el sistema de drenaje sanitario. Este fue corregido por la Caasd.

Sin embargo, las autoridades dejaron el lugar con tierra, ya que no se asfaltó. Por ello, los vecinos temen que, con el tiempo, el problema resurgirá, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Reclaman que el área sea asfaltada lo antes posible.