Construirán paso a desnivel en Charles de Gaulle con La Victoria para aliviar caos vehicular

El caos vehicular que se forma a diario en la avenida Charles de Gaulle con la Carretera La Victoria, será solucionado con la construcción de un paso a desnivel, prometió el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

"Es una demanda de años por parte de los lugareños debido a la cantidad de vehículos que confluyen en el lugar. Esa también es una zona de gran estancamiento que todo eso, como le decía, es parte de gran la gran solución vial", dijo Estrella.

Aunque no precisó fecha, el funcionario dijo que los trabajos se iniciarán próximamente, lo que permitirá una mejoría considerable del tránsito en la zona que también se traducirá en una mejor calidad de vida para los usuarios de esas vías.

Al hablar durante el acto de inauguración del paso a desnivel de la avenida Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, el funcionario dijo que el Gobierno desarrollo un conjunto de obras que tendrán gran impacto en la vida de los dominicanos.

Más proyectos

Otro proyecto importante anunciado por el ministro de Obras Públicas es la construcción de un elevado en el kilómetro 28 que eliminará dos semáforos y permitirá una mayor fluidez desde y hacia la región del Cibao.

"Estamos diseñando el elevado del kilómetro 28 en Pedro Brand, se va a subir a licitación para también suprimir dos semáforos de esa zona ahí". En este tramo se forman largos tapones de hasta dos kilómetros, principalmente de vehículos que proceden de la región del Cibao.

Estrella indicó que este año será entregada la carretera de El Cercado-Hondo Valle, en Elías Piña, una carretera de 22 kilómetros con 15 puentes. Resaltó que será una carretera "de primera".

Te puede interesar Obras Públicas cierra el tránsito por túneles y elevados para mantenimiento

Otros proyectos importantes que anunció Estrella fueron la carretera Cevicos-Monte Plata, Bayaguana-El Puerto Hato Mayor. Informó que será una importante vía de 120 kilómetros que evitará pasar por la capital para ir desde Hato Mayor a San Francisco de Macorís.

Dijo que tiene instrucciones del presidente Luis Abinader de terminar las obras iniciadas. "Y estamos pagándole a todos los contratistas, chiquitos y grandes, sobre todo los chiquitos. El presidente me encargó mucho eso, porque para ser contratista grande, primero hay que ser pequeño. Y hoy todos los contratistas grandes fueron tal vez que me tocó darle la primera obra cuando yo fui ministro hace 30 años".