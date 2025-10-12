RD Vial anuncia coloca "ojos de gato" en Autovía del Este; luego de denuncia de Diario Libre

Diario Libre denunció la oscuridad y falta de señalización en la Autovía del Este ( ARCHIVO )

El director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, informó sobre la instalación de ojos de gato en la Autopista las Américas hasta Punta Cana, después de que este periódico denunció la peligrosa oscuridad y falta de señalización que afecta a la vía.

El funcionario publicó un tuit en el que dijo que estimaba la colocación de 3 mil de estos objetos y que también trabajan en la Circunvalación de Santo Domingo.

"Instalación de vialetas reflectoras (ojos de gato) Autopista las Américas hasta Punta Cana. Hoy igual frente de trabajo en la Circunvalación Santo Domingo. Estimamos un aproximado de colocación de 3,000 unidades", escribió Rizik.

Su función es reflejar la luz de los vehículos en las líneas de los bordes y del centro de las calles para servir de guía a los conductores sobre el trazado de la carretera, algo especialmente útil donde no hay iluminación por faroles.

Diario Libre constató la ausencia de luminarias y ojos de gato del tramo desde La Romana hasta San Pedro de Macorís, y entre Juan Dolio y Boca Chica. También, en la Circunvalación de San Pedro.

La función de RD Vial es construir y dar mantenimiento a esas autopistas con el dinero que recauda por el cobro de sus peajes.

Autopista Duarte

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este domingo que varias brigadas llevan a cabo mantenimiento vial en la Autopista Duarte y otras vías troncales del país.

"Se intensificarán las brigadas de mantenimiento para agilizar los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica afectada mientras se realizan los trabajos de ampliación y mejoramiento", indicó la institución.

De igual forma, dijeron ejecutar un programa de limpieza y otro de iluminación en esta sección.