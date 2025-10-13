La Caasd invertirá 104 millones de pesos para rehabilitar acueductos y tanques de almacenamiento

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) pondrá en marcha este año el “Plan Zona”, un proyecto diseñado para transformar la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado en el Gran Santo Domingo.

El programa contempla la movilización de 70 brigadas equipadas con camiones y herramientas modernas, que estarán disponibles las 24 horas para atender los reclamos de la ciudadanía.

El director de la entidad, Felipe Suberví, dijo que para optimizar la eficiencia del líquido en el Gran Santo Domingo se dividirá en cuatro áreas, subdivididas en zonas, donde ingenieros, coordinados con las juntas de vecinos, supervisarán las intervenciones.

“En este año comenzamos, Dios mediante, y va a transformar las respuestas al servicio de las averías. El plan de zona está montado y muy pronto estará en marcha”, expresó Suberví.

Los beneficiarios

Las intervenciones beneficiarán a más de cuatro millones de personas en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Oeste y Norte, aumentando la cobertura del servicio, la presión del agua y la producción, que, según aseguró, llegará a 500 millones de galones diarios.

El funcionario explicó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 104 millones de pesos, destinados a 54 obras, incluyendo la rehabilitación de tanques de almacenamiento de agua en sectores como Gualey, María Auxiliadora, residencial Juan Rafael, Jardines del Arroyo y residencial Monumental, además de la corrección de problemas de drenaje sanitario.

“Estamos hablando de un plan equitativo, que abarcará todas las zonas del Gran Santo Domingo, asegurando que todos los residentes tengan acceso a agua potable y saneamiento de calidad”, dijo el funcionario.

El plan también incluye la modernización de los acueductos de Haina-Manoguayabo, La Isabela, El Tamarindo I y II, y Valdesia.

Suberví destacó que la iniciativa busca mejorar la sostenibilidad operativa, reducir costos a largo plazo, optimizar la respuesta ante averías y acercar el servicio a la comunidad, asegurando un suministro más eficiente y confiable.