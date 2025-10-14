Alcaldía del Distrito Nacional licita instalación de luminarias y cámaras para 26 sectores

Una cancha de baloncesto en el sector Evaristo Morales, iluminada con las luces que fueron colocadas en el marco del programa "Sectores Iluminados Más Seguros", de la Alcaldía del Distrito Nacional ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) convocó a una licitación pública para el suministro e instalación de luminarias y cámaras de seguridad en más de 20 sectores de la capital, como parte de un plan para mejorar la iluminación y fortalecer la vigilancia en espacios públicos.

El proceso, identificado con el número ADN-CCC-LPN-2025-0012, incluye la instalación de más de 10,000 luminarias LED de 90 vatios, lámparas solares, reflectores y 100 cámaras de alta resolución, según el pliego de condiciones publicado por la institución.

El proyecto contempla una inversión estimada de 212.5 millones de pesos, de los cuales el 20 % se ejecutará en 2025 y el 80 % restante en 2026.

Los trabajos se concentrarán en 26 áreas residenciales y de alto tránsito, como Los Jardines, La Ciénega, Los Guandules, El Millón, Honduras, Los Prados, Cristo Rey, Villa Juana, Villas Agrícolas, Gualey, María Auxiliadora, Los Girasoles, Ensanche Espaillat, Mejoramiento Social, Mirador Sur, avenida Independencia, Los Próceres y Villa Francisca, entre otras.

Los equipos a comprar

De acuerdo con el pliego de condiciones, los equipos incluidos en la licitación son los siguientes:

Luminarias LED de 90 vatios: más de 10,000 unidades diseñadas para vías públicas, con carcasa de aluminio inyectado, protección IP66, brazo metálico y fotoceldas automáticas para encendido y apagado. Luminarias solares autónomas: lámparas de bajo consumo con panel solar integrado, batería de litio y sensor de movimiento, destinadas a zonas sin acceso estable al tendido eléctrico. Reflectores LED de 200 a 400 vatios: para parques, plazas, avenidas principales y áreas deportivas, con resistencia a la intemperie y larga vida útil . Postes ornamentales y de acero galvanizado : estructuras de soporte de diferentes alturas, con base de anclaje y pintura anticorrosiva . Cámaras de videovigilancia tipo "bullet": alrededor de 100 unidades con resolución mínima de 4 megapíxeles , visión nocturna, conectividad IP y detección de movimiento. Equipos de red y transmisión de datos: gabinetes, cables de fibra óptica y routers para integrar las cámaras al sistema central de monitoreo del ayuntamiento. Accesorios eléctricos y de montaje: transformadores, conectores, fotocontroles, herrajes y cajas de control para la instalación completa de los sistemas.

El programa busca reducir los niveles de criminalidad y mejorar la percepción de seguridad en el Distrito Nacional mediante alumbrado eficiente y monitoreo visual. Las nuevas luminarias contarán con fotoceldas automáticas y tecnología de bajo consumo energético.

También se instalarán lámparas solares en zonas con menor cobertura eléctrica, con el fin de reducir costos de energía y mantenimiento, de acuerdo con el documento.

Licitación y plazos

Las propuestas serán recibidas hasta el 26 de noviembre de 2025, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) o de forma física en la sede del ayuntamiento, en el Centro de los Héroes.

El acto público de apertura de ofertas se realizará al día siguiente, en presencia de un notario y transmitido por videoconferencia. Las empresas adjudicatarias deberán iniciar los trabajos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato y completarlos en un plazo máximo de 120 días.

El proyecto, titulado "Suministro e Instalación de Luminarias y Cámaras, Segunda Etapa", forma parte del plan de modernización urbana del ADN, que prioriza la eficiencia energética y la seguridad ciudadana.