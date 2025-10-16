Juramentan al regidor suplente de Edickson Herrera, preso en EE. UU. por cargos de narcotráfico

Regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wilkin Martínez (a la izquierda) es juramentado por el presidente del Concejo, Youany Moya. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo de Regidores del Distrito Nacional juramentó este jueves al regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wilkin Martínez, quien era suplente de Edickson Herrera, el cual se entregó a la justicia de los Estados Unidos que lo requería por tráfico de drogas.

El acto de juramentación "provisional" lo encabezó el presidente del Concejo de Regidores, Youany Moya, como lo establece la Ley 176-07 y los reglamentos internos de la Sala Capitular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/ea4133b5-3e2a-4301-b864-592537307485-900a1a61.jpg Wilkin Martínez habla luego de ser juramentado. (FUENTE EXTERNA)

La plaza quedó vacante, pero la Ley 176-07 en su artículo 43 establece las condiciones por la que un regidor o alcalde puede perder su condición como la decisión judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por incumplimiento reiterado e injustificado en el desempeño de sus funciones en un periodo de tres meses.

Figuraba como regidor

El 14 de mayo de este año Edickson Herrera se entregó a la justicia de los Estados Unidos y aunque se declaró inocente de la acusación de narcotráfico, seguía apareciendo en la nómina de la Alcaldía como regidor.