Avería saca de servicio el teleférico que conecta la avenida Charles de Gaulle y Gualey

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo fue suspendido de manera temporal la mañana de este jueves 16 de octubre debido a una avería mecánica detectada a las 6:05 a. m.

La línea afectada conecta el sector Gualey con la avenida Charles de Gaulle, y se mantiene fuera de operación mientras técnicos especializados trabajan para corregir la falla.

La Opret dijo que el equipo técnico labora "de forma ininterrumpida" con el fin de restablecer el servicio "a la mayor brevedad posible".

"Pedimos disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda generar y reiteramos que la seguridad de los usuarios y del personal operativo es nuestra máxima prioridad", señaló la institución.

La entidad exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde publicará las actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.