×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Teleférico
Teleférico

Restablecen el servicio en el teleférico que conecta la avenida Charles de Gaulle y Gualey

A través de sus redes sociales, la Opret aseguró que el medio de transporte "se encuentra operando de forma habitual"

    Expandir imagen
    Restablecen el servicio en el teleférico que conecta la avenida Charles de Gaulle y Gualey
    La Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo reanudó su servicio con normalidad entre las estaciones Gualey y Charles de Gaulle, tras una breve interrupción por avería mecánica. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que fue reanudado el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, desde la estación que conecta el sector Gualey, en el Distrito Nacional, hasta la avenida Charles de Gaulle, en el municipio Santo Domingo Este, tras una interrupción registrada la mañana de este jueves.

    Las autoridades habían anunciado que la línea fue afectada por una avería mecánica detectada a las 6:05 de la mañana

    A través de sus redes sociales, la Opret aseguró que el medio de transporte "se encuentra operando de forma habitual". 

    RELACIONADAS
    • Asimismo, aseguraron que los pasajeros pueden desplazarse con total normalidad, tras la interrupción temporal que había afectado la operación de esta ruta. 
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.