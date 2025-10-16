Restablecen el servicio en el teleférico que conecta la avenida Charles de Gaulle y Gualey

La Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo reanudó su servicio con normalidad entre las estaciones Gualey y Charles de Gaulle, tras una breve interrupción por avería mecánica. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que fue reanudado el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, desde la estación que conecta el sector Gualey, en el Distrito Nacional, hasta la avenida Charles de Gaulle, en el municipio Santo Domingo Este, tras una interrupción registrada la mañana de este jueves.

Las autoridades habían anunciado que la línea fue afectada por una avería mecánica detectada a las 6:05 de la mañana.

A través de sus redes sociales, la Opret aseguró que el medio de transporte "se encuentra operando de forma habitual".

Asimismo, aseguraron que los pasajeros pueden desplazarse con total normalidad, tras la interrupción temporal que había afectado la operación de esta ruta.