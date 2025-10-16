Liga Municipal inicia socialización del Plan Nacional de Infraestructura Peatonal

Los participantes en el encuentro recibieron orientaciones sobre el Plan de infraestructura que apoyará el gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga Municipal inicia el proceso de socialización de los lineamientos para acompañar a los gobiernos locales en la ejecución del Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal que cuenta con un presupuesto de cuatro mil millones de pesos.

La entidad realizará talleres regionales dirigidos a alcaldes y técnicos municipales en todo el territorio nacional, para lo cual inició con la convocatoria de los gobiernos locales de las provincias de San Juan y Elías Piña, así como de la Región Ozama.

El objetivo de estos lineamientos es promover una gestión transparente de los fondos asignados a cada alcaldía y junta de distrito municipal, así como establecer unos estándares de calidad en la construcción de las aceras y contenes entregadas a la población beneficiaria.

"Quiero felicitar al equipo de la Liga y a su presidente, Víctor D´Aza, por estos talleres que estamos haciendo. Nuestro ayuntamiento siempre va a apoyar estos eventos, porque la mayoría de los errores no se cometen intencionalmente, sino por falta de conocimiento", sostuvo el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio.

Seguimiento técnico

Mientras que el ingeniero Valentín Santos, subsecretario de la Liga Municipal Dominicana, explicó a los presentes que la institución dará seguimiento y acompañamiento técnico respecto a los siguientes aspectos relativos a la ejecución de este programa:

Incorporación y Aprobación Presupuestaria

Incorporación al Plan Anual de Compras 2025

Diseño del Proyecto

Procesos de Contratación Pública

Participación Ciudadana

Rendición de Cuentas Permanente

El taller regional dirigido a los gobiernos locales de la Región Ozama se llevó a cabo en el salón Pedro Reynoso de la LMD y contó con la participación de los alcaldes de Santo Domingo Este, Dío Astacio; de Boca Chica, Ramón Arístides Candelaria, y del director del distrito de San Luis, Wendy Noribel Cepeda Polanco.

También, Wendy Noribel Cepeda, junto al personal técnico de las áreas de contraloría, financiera y obras de los ayuntamientos y juntas de distrito municipal, así como Frankelis Sánchez, representante de Compras y Contrataciones, y Wilma Lazala, coordinadora de la región Ozama de Fedomu, instituciones aliadas en este proyecto.