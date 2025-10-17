Gobierno aporta 750 millones de pesos a la Alcaldía para parqueo en la calle José Reyes

Desde junio de 2021, la Alcaldía administraba el viejo edifico de parqueos. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó una reformulación presupuestaria para incluir una partida de 750 millones de pesos que serán utilizados en la construcción y equipamiento del parqueo que fue demolido hace cuatro años en la calle José Reyes de la Ciudad Colonial.

La aprobación incluyó otros 950 millones que el Ejecutivo entregará a la Alcaldía para la ejecución de otras obras de infraestructuras en la ciudad que no fueron identificadas durante la sesión.

El 24 de junio de 2021 la Alcaldía decidió iniciar el proceso de demolición del vejo parqueo de la calle José Reyes que era usufructuado por la Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde (Asoconde), entidad que elevó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo rechazando la demolición.

El Concejo de Regidores había aprobado la demolición ante la amenaza que significada para los usuarios, sin embargo, Asoconde consideraba que la estructura no significaba peligro para los que lo usaban.

El diseño del nuevo proyecto estuvo a cargo del urbanista Marcos Barinas. El edificio demolido era de cinco niveles, pero todavía no se ha informado cuantos tendría la nueva edificación que sería construida en un área de 8,448.90 metros cuadrados.

Por otro lado, fue juramentado el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wilkin Martínez, quien era suplente de Edickson Herrera, el cual se entregó a la justicia de los Estados Unidos que lo requería por presunto tráfico de drogas.

El acto de juramentación "provisional" lo encabezó el presidente del Concejo de Regidores, Youany Moya, como lo establece la Ley 176-07 y los reglamentos internos de la Sala Capitular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-13942-pm-e73912b3.jpeg El presidente del Concejo de Regidores Youany Moya (de azul) juramenta a Wilkin Martínez. (FUENTE EXTERNA)

La plaza quedó vacante, pero la Ley 176-07, en su artículo 43 establece las condiciones por la que un regidor o alcalde pueda perder su condición, como la decisión judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por incumplimiento reiterado e injustificado en el desempeño de sus funciones en un período de tres meses.

El 14 de mayo de este año Edickson Herrera se entregó a la justicia de los Estados Unidos y, aunque se declaró inocente de la acusación de narcotráfico, seguía apareciendo en la nómina de la Alcaldía como regidor.



