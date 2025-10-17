Inapa inaugura sistema de alcantarillado en la calle Salvador Reyes de San Pedro de Macorís

Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), durante la inauguración del sistema de alcantarillado pluvial en la calle Salvador Reyes, en la provincia San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), encabezado por su director ejecutivo, Wellington Arnaud, dejó inaugurado el nuevo sistema de alcantarillado pluvial de la calle Salvador Reyes (antigua calle 20), una obra muy esperada por los residentes de la provincia San Pedro de Macorís.

De acuerdo con una nota de prensa, Arnaud destacó que este proyecto pone fin a décadas de abandono en la zona. "En la calle 20, como dicen los cibaeños, era donde la puerca torcía el rabo, pero ya se lo enderezamos", expresó el funcionario, al recordar las dificultades que enfrentaron durante la ejecución de la obra.

Miles de habitantes beneficiados

El sistema beneficiará a casi 29,000 habitantes y evitará que las familias tengan que desalojar sus hogares durante por temor a las inundaciones. Entre los sectores impactados se encuentran Toconal, Pueblo Nuevo, La Arena, Villa Municipal, Pedro Justo Carrión, Las Flores, Filipina y Miramar, entre otros.

El director del INAPA resaltó que las lluvias recientes pusieron a prueba el nuevo sistema, demostrando su efectividad.

"La propia naturaleza, a través de las lluvias registradas en las últimas horas, fue la responsable de poner a prueba el anhelado alcantarillado pluvial de la calle Salvador Reyes (antigua calle 20), en el municipio cabecera de San Pedro de Macorís, obra que por más de tres décadas era demandada por los residentes de la zona", resaltó.

El comunicado indica que durante el desarrollo del proyecto se rehabilitaron los imbornales entre las calles 20 y 10 de septiembre, se recuperaron ocho pozos filtrantes, aumentando su profundidad de 40 a 125 pies, y se modernizó el sistema de bombeo con nuevas bombas, limpieza general de las cámaras y líneas de impulsión, instalación de un sistema automatizado para recolección de desperdicios sólidos y embellecimiento estructural.

Te puede interesar Inaugurarán primera etapa de acueducto que beneficiará a 100 mil personas

Arnaud agradeció el apoyo de las autoridades locales, entre ellas la senadora Aracelis Villanueva, la gobernadora Yovanny Agustina Núñez de Tavárez y el alcalde Raymundo Ortiz, así como de los legisladores y representantes comunitarios que dieron seguimiento al proceso.

En el acto inaugural también participaron Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, y líderes comunitarios, quienes expresaron su gratitud al presidente Abinader y a INAPA por concluir una obra que "ningún gobierno pasado se había ocupado de ejecutar".

A petición del director de Inapa, se guardó un minuto de silencio en honor a Vicente Sánchez Baret, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fallecido recientemente.