Realizan vista pública sobre el plan de ordenamiento territorial de la provincia Puerto Plata
Buscan un desarrollo equilibrado en el municipio San Felipe y los distritos municipales Maimón y Yásica Arriba
La Alcaldía de Puerto Plata realizó una vista pública para la revisión del anteproyecto del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), iniciativa que abarca el municipio cabecera San Felipe y los distritos municipales Maimón y Yásica Arriba.
Según lo explicado, el propósito de la jornada es promover un desarrollo urbano y rural equilibrado, sostenible y bien planificado en toda la demarcación.
El encuentro reunió a representantes de distintos sectores sociales, empresariales e institucionales, interesados en conocer los lineamientos del plan, que orientará el crecimiento ordenado de estos territorios.
El alcalde Diómedes Roque García (Roquelito) destacó que el PMOT constituye una herramienta fundamental para organizar el territorio de manera racional y sostenible.
"Una ciudad organizada ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida para todos", expresó el ejecutivo municipal.
El ingeniero Luis Amauri Tavárez, director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, explicó que el anteproyecto es fruto de meses de análisis técnicos, consultas sociales y diálogo institucional.
- Precisó que el documento no es definitivo, pues se encuentra en fase de revisión pública para recibir observaciones y aportes de la ciudadanía.
"El ordenamiento territorial no es solo un tema técnico, sino también político, social y económico. Por eso es esencial la participación de todos los sectores en este proceso", subrayó.
Punta Cana: primer polo turístico que tendrá un plan municipal de ordenamiento territorial
Abinader emite decreto para aplicar reglamento de ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo
Plan estratégico
La arquitecta Egna Rojas, representante de la firma ARUP, responsable de la estructuración técnica del plan, presentó los objetivos y beneficios del PMOT, entre ellos la regulación del uso del suelo, la planificación de edificaciones y la protección de los recursos naturales.
En la jornada participaron autoridades civiles y militares, empresarios, comerciantes, desarrolladores de proyectos, asociaciones de transporte y representantes comunitarios.