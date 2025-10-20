David Collado deja iniciadas obras en el entorno de la Basílica de Higüey

El ministro de Turismo, David Collado (centro), durante el acto de inicio de los trabajos de reconstrucción del Parque de la Mujer y las aceras del perímetro de la Basílica de Higüey. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

Con la presencia de autoridades locales, religiosas y comunitarias, el ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciado hoy los trabajos de reconstrucción del Parque de la Mujer (Obelisco) y de aceras y contenes en el perímetro de la Basílica Catedral de Nuestra Señora de La Altagracia, con una inversión total de 33,268,314 pesos.

Collado destacó que estas obras forman parte de su compromiso de seguir fortaleciendo y diversificando el turismo en La Altagracia, la provincia que recibe la mayor cantidad de visitantes del país.

"Pequeñas obras como estas marcan la diferencia en todo un entorno, especialmente cuando se trata de un símbolo religioso como la Basílica de Higüey. El bienestar del turismo debe sentirse también en sus comunidades", expresó el ministro.

El funcionario subrayó que el embellecimiento de los espacios públicos representa un valor agregado al desarrollo urbano y turístico, y reiteró su intención de continuar trabajando junto a las autoridades locales para mejorar la infraestructura del municipio.

Obras que transforman el entorno

El proyecto de reconstrucción del Parque de la Mujer (Obelisco) contempla una inversión de 7,687,803 y la intervención de 455.32 metros cuadrados. Los trabajos incluyen la rehabilitación del obelisco, pavimentación en hormigón, instalación de tabletas de madera sintética, jardineras, rampas, aceras, bancos, luminarias, rejillas pluviales, arborización y mobiliario urbano.

Mientras que la reconstrucción de las aceras y contenes del perímetro de la Basílica contará con una inversión de 25,580,511 pesos, abarcando 505 metros cuadrados de intervención. El proyecto incluye aceras adoquinadas, contenes, cruces peatonales, rampas de accesibilidad, jardineras, postes de luminarias y zafacones, tanto en la acera norte como en la sur del santuario.

Inversiones en toda la provincia

Collado también informó que el Ministerio de Turismo ha ejecutado en la provincia una inversión superior a 1,500 millones de pesos, con proyectos distribuidos en Verón, Higüey y Bayahíbe.

Entre ellos mencionó la reconstrucción de la vía de acceso a Playa Macao (44 millones de pesos), la calle Domingo Maíz (216 millones), la infraestructura vial de Verón (71 millones de pesos), el parqueo de Playa Macao (47 millones de pesos), y la calle Agustín Guerrero en Higüey (108 millones).

También destacó obras en San Rafael del Yuma y el parqueo de la playa de Bayahíbe, con inversiones que superan los 190 millones de pesos.

"Si la mayoría de los ingresos del Ministerio de Turismo provienen de los visitantes que llegan por La Altagracia, es justo que una parte importante de esos recursos se destine al desarrollo de esta provincia", afirmó Collado, quien además anunció una donación de RD$30 millones para apoyar la construcción de la Casa del Peregrino, proyecto impulsado por el Obispado de Higüey.

Autoridades locales valoran el apoyo

La gobernadora provincial, Deysi de Óleo, agradeció al ministro por impulsar proyectos que combinan urbanismo, cultura e identidad.

"Estas obras no solo mejoran el tránsito y embellecen la ciudad; también honran a la mujer higüeyana y fortalecen nuestra ruta emblemática hacia la Basílica", expresó De Óleo.

De su lado, la alcaldesa Karen Magdalena Aristy destacó la visión integral del Ministerio de Turismo para fortalecer el desarrollo urbano del municipio.

"Gracias por recordar que no puede haber un Verón si no hay un Higüey. Este es el corazón de la provincia y estamos agradecidos por su compromiso con nuestra ciudad", manifestó.

El exalcalde Rafael Barón Duluc (Cholitín) y el obispo Jesús Castro Marte coincidieron en valorar la visión de Collado de fomentar un turismo sostenible, que permita que los visitantes también recorran las calles y espacios urbanos de Higüey.

Monseñor Castro Marte agradeció especialmente las intervenciones alrededor del santuario y el parque, destacando que son obras que honran la dignidad de la mujer y fortalecen la identidad espiritual de la comunidad.

"Queremos agradecerte, David Collado, por pensar en la provincia de La Altagracia. Estas iniciativas son un signo claro de que los beneficios del turismo están llegando a nuestra gente", señaló el prelado.