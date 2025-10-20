×
Temblor sacude Santo Domingo, ciudadanos abandonan edificios de oficinas

El movimiento, de corta duración se sintió en el Gran Santo Domingo

    Expandir imagen
    Temblor sacude Santo Domingo, ciudadanos abandonan edificios de oficinas
    Tiembla la tierra en Santo Domingo, el temblor fue de aproximadamente 4.4 (FUENTE EXTERNA.)

    Un temblor de tierra se sintió a las 3:13 de la tarde este lunes en el Gran Santo Domingo, según reportes de ciudadanos en redes sociales.

    El movimiento, fue de corta duración pero sentido en varias zonas de la capital. De acuerdo con el Centro Nacional de Sismología (CNS-UASD), el temblor fue de 4.9 grados y provocó la evacuación espontánea de oficinas, comercios y viviendas como medida de precaución.

    El sismológico de la UASD informó que el epicentro se localizó a 4.8 km al norte-noreste del municipio Sabana Larga, en la provincia San José de Ocoa, con una profundidad de 31.4 km.

    Expandir imagen
    Infografía

    Organismos sísmicos nacionales exhortan a la población a permanecer alerta ante posibles réplicas.

     

