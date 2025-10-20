Temblor sacude Santo Domingo, ciudadanos abandonan edificios de oficinas

Tiembla la tierra en Santo Domingo, el temblor fue de aproximadamente 4.4 ( FUENTE EXTERNA. )

Un temblor de tierra se sintió a las 3:13 de la tarde este lunes en el Gran Santo Domingo, según reportes de ciudadanos en redes sociales.

El movimiento, fue de corta duración pero sentido en varias zonas de la capital. De acuerdo con el Centro Nacional de Sismología (CNS-UASD), el temblor fue de 4.9 grados y provocó la evacuación espontánea de oficinas, comercios y viviendas como medida de precaución.

El sismológico de la UASD informó que el epicentro se localizó a 4.8 km al norte-noreste del municipio Sabana Larga, en la provincia San José de Ocoa, con una profundidad de 31.4 km.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/whatsapp-image-2025-10-20-at-32235-pm-624862ae.jpeg

Organismos sísmicos nacionales exhortan a la población a permanecer alerta ante posibles réplicas.