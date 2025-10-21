Lluvias caídas en horas pico colapsan el tránsito en el Gran Santo Domingo

Vista de los tapones en Waze, provocados por las lluvias de las horas pico. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque en las horas pico los tapones se generan por sí solos, las lluvias que cayeron la tarde de este martes sobre el Gran Santo Domingo provocaron un colapso total del tránsito, una situación que ya se ha vuelto habitual durante los episodios de tormenta.

En las avenidas 27 de Febrero, John F. Kennedy, 30 de Mayo, Padre Castellanos, Gregorio Luperón, Abraham Lincoln, Winston Churchill, prácticamente se paralizó el tránsito entre las 4:00 y 6:30 de la tarde. Para avanzar menos de un kilómetro, los conductores se tardaban hasta una hora, reportó una usuaria.

"Más rápido se llega a Santiago", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/whatsapp-image-2025-10-21-at-54409-pm-f8263f14.jpeg Tapones en ambas direcciones en la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/whatsapp-image-2025-10-21-at-53510-pm-407682ac.jpeg Tapones en la avenida John F. Kennedy con Winston Churchill en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

En la 27 de Febrero el tapón era kilométrico, según los reportes de los usuarios de las redes sociales.

En el caso de la Churchill, suele acumularse el agua próximo a la avenida Charles Summer. La Luperón también tiene un tramo que se inunda.

El flujo de vehículo sobre el puente de la 17 también ha estado lento, debido a que unos cables quedaron en medio de la vía. En la avenida 30 de Mayo se reportó la caída de un semáforo.

Waze, la aplicación de tráfico en vivo, muestra todas las calles y avenidas del Distrito Nacional en rojo. Las lluvias de la tormenta provocadas por remanentes de la tormenta Melissa inundaron algunas vías, ralentizando, todavía más, el flujo de vehículo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta Melissa, que se desplaza al sur de la República Dominicana, dejará más lluvias este miércoles, principalmente en las provincias del litoral caribeño: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales.