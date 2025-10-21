Dos postes de alumbrado público ubicados sobre el puente Francisco del Rosario Sánchez (conocido como puente de la 17) presentan un grave deterioro estructural y se encuentran a punto de colapsar, representando un peligro inminente para los conductores y peatones que utilizan esa vía.

Imágenes recibidas por esta redacción muestran que las líneas de baja tensión, destinadas al sistema de luminarias, ya cuelgan a la altura de los vehículos, debido a la inclinación de los postes, los cuales están bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, el Ministerio de Obras Públicas, EdeEste y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) han sido notificadas y se encuentran gestionando la situación.

Agentes de la Digesett están en el lugar viabilizando el tránsito para prevenir accidentes, mientras se esperan acciones correctivas por parte de los equipos técnicos correspondientes.

Este incidente se registra en medio de las fuertes lluvias que afectan el Gran Santo Domingo, provocadas por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que mantiene a varias provincias del país bajo alerta.

Según el boletín de las 2:00 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), Melissa se ubica a 490 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití, y a unos 350 kilómetros al sur/suroeste de la península de Barahona, al sur de República Dominicana.

El fenómeno se desplaza hacia el oeste a 22 km/h, con vientos sostenidos de 85 km/h, y se espera un giro gradual hacia el noroeste en las próximas 36 horas, con una posible disminución en su velocidad de desplazamiento.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía extremar la precaución al transitar por el puente y mantenerse informada a través de los boletines oficiales.