Opret: metro y teleférico operan con normalidad ante el paso de la tormenta Melissa

Uno de los trenes del Metro de Santo Domingo. La Opret mantiene el servicio activo bajo medidas de seguridad ante la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) reafirmó este miércoles que el Metro de Santo Domingo continuará operando en su horario habitual, a pesar de las lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa, en cumplimiento de su compromiso con la movilidad segura y oportuna de la ciudadanía.

Asimismo, la institución indicó que el hasta el momento, el Teleférico de Santo Domingo seguirá en funcionamiento, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, dando prioridad a la seguridad de los usuarios.

Comité de Emergencias activo

La Opret aseguró que su Comité de Emergencias se mantiene en sesión permanente, ejecutando un conjunto de acciones preventivas para garantizar la seguridad de las operaciones. Entre estas medidas se incluyen:

La limpieza de imbornales

La colocación de sacos en estaciones vulnerables

El aseguramiento de obras en construcción, con el objetivo de minimizar cualquier impacto y mantener la seguridad operativa.

La institución exhortó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, así como por medio de los boletines emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En ese sentido, la Opret hizo un llamado especial a los ciudadanos que residen en provincias bajo alerta roja a resguardarse a partir de la 1:00 de la tarde de este miércoles, en línea con las recomendaciones de los organismos de emergencia, ya que se prevé un mayor impacto de lluvias en ese periodo.

La entidad también pidió a la ciudadanía que limite sus desplazamientos únicamente a situaciones estrictamente necesarias.

En ese sentido, indicaron que la operación se llevará a cabo bajo los protocolos establecidos de seguridad y supervisión técnica, en coordinación con los organismos oficiales correspondientes.