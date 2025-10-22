Autoridades realizan recorrido por sectores vulnerables del Distrito Nacional

Personal del Ayuntamiento del Distrito Nacional realiza labores en las calles como parte de las acciones desplegadas ante el paso de la tormenta tropical Melissa. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía y el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, realizaron este miércoles un recorrido por distintos puntos vulnerables de la capital, en el marco de las acciones preventivas por el paso de la tormenta tropical Melissa, que mantiene al Distrito Nacional en alerta roja.

Durante el recorrido, las autoridades constataron que hasta el momento, no se han reportado incidencias mayores en los sectores visitados, según informaron a través de una nota de prensa.

Entre los sectores visitados figuran Las 800 (Los Ríos) y Los Girasoles II, donde se supervisaron las labores que están llevando a cabo los brigadistas municipales.

Más de 1,500 brigadistas desplegados

Como parte de las medidas adoptadas ante el pronóstico de lluvias, la alcaldesa dispuso el despliegue de más de 1,500 brigadistas para reforzar las labores de limpieza, drenaje y mitigación en sectores de alto riesgo.

Además, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional fue declarado en sesión permanente, con el objetivo de coordinar acciones que salvaguarden a los residentes de la capital.

La alcaldesa Mejía y el ministro Henríquez estuvieron acompañados por equipos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, representantes de instituciones gubernamentales, líderes comunitarios.

"En el día de hoy desde muy tempranas horas de la mañana recibí el reporte y gracias a Dios no hemos tenido ninguna incidencia mayor en ninguno de los sectores del Distrito Nacional", dijo Mejía.

La alcaldesa también informó que se realizó un recorrido ayer martes por varias cañadas ubicadas en Los Platanitos, Manganagua y El Hoyo de Bate para constatar el proceso profundo de limpieza realizado para evitar situaciones complejas en la circunscripción uno.

En ese sentido, agradeció la colaboración de los líderes comunitarios que se han sumado a estos esfuerzos.

"De igual manera, en la circunscripción número tres siempre observamos el tema de La Zurza, La Ciénaga, Los Guandules abajo", señaló Mejía, al decir que las direcciones operativas y administrativas de la alcaldía son desplegadas en los distintos sectores.