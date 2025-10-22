Región Este coordina plan de contingencia ante paso de la tormenta tropical Melissa

Autoridades de las provincias El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y La Romana durante la reunión de coordinación por el pasdo de la tormenta tropical Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de las provincias El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y La Romana, activaron un plan de contingencia ante los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa, que se espera provoque lluvias intensas con ráfagas de vientos en gran parte del territorio nacional.

Los organizadores de socorro realizaron de manera urgente la primera reunión interprovincial de coordinación, con la participación de representantes de los organismos de respuesta y las instituciones del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR).

El encuentro tuvo como objetivo principal la actualización de las alertas, la activación de los planes de emergencia, la disposición de albergues temporales, la definición de la logística de respuesta y la comunicación oportuna a la ciudadanía.

Piden acatar recomendaciones

Las autoridades destacaron la importancia de la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y materiales en cada provincia, a fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad provocada por el fenómeno atmosférico.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de mantener informada a la población a través de los canales oficiales, evitando la difusión de rumores y priorizando la prevención.

Los organismos de socorro exhortaron a la ciudadanía a seguir las recomendaciones emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), mantener la calma y estar atentos al desarrollo de la tormenta Melissa, que continúa bajo monitoreo constante por las autoridades nacionales y locales.