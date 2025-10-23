La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, continuó este jueves su recorrido por distintos puntos vulnerables de la capital, supervisando los trabajos de mitigación que realizan las brigadas de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) ante los efectos de la tormenta tropical Melissa .

Durante su visita a los sectores La Ciénaga y Villa Juana, Mejía informó que, hasta el momento, no se han registrado personas desplazadas ni familias trasladadas a refugios por parte de la Defensa Civil.

"Hasta este momento no tenemos a ninguna familia ni a ninguna persona trasladada por la Defensa Civil a ningún refugio. Las cosas en el Distrito Nacional se mantienen controladas, gracias a Dios", expresó la alcaldesa ante los medios de comunicación.

De acuerdo con los reportes del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, 44 árboles han sido retirados en distintos sectores de la ciudad, tras haber caído por efecto de los vientos y las lluvias.

"Por el momento nosotros seguimos, como ustedes han visto desde hace ya varios días, intensificando las labores con más de 1,500 brigadistas que están en la calle", añadió Mejía.

Recorridos continuos y coordinación de equipos

Estas visitas forman parte de una serie de recorridos que la alcaldesa ha realizado durante la semana por zonas vulnerables, incluyendo Los Ríos, Los Girasoles II, Los Platanitos, El Hoyo de Bate, Manganagua y Los Güandules, entre otros.

Mejía explicó que en estos días se han reforzado los trabajos preventivos y de respuesta ante la tormenta, con la participación activa de directores, coordinadores y equipos técnicos a los que se les ha asignado una zona específica de trabajo, tanto previo como durante el paso del fenómeno atmosférico.

"La Alcaldía en pleno está en la calle atendiendo a la ciudadanía", apuntó.

Llamado a la prudencia y respeto de medidas preventivas

La alcaldesa exhortó a la población a mantenerse en sus hogares mientras persistan las lluvias y ráfagas de viento.

"Debemos tener cuidado y ser prudentes, y si no tenemos ninguna razón para salir de nuestras casas, que por favor permanezcamos en ellas", dijo Mejía.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a respetar los cierres de vías implementados por las autoridades, ya que estas medidas buscan evitar accidentes y proteger vidas humanas.

"Para poder lograr el objetivo de atender a la gente y cuidarla, tiene que ser un trabajo conjunto. Por eso el llamado de atención de que evitemos tirar las fundas con desechos en momentos de lluvias", advirtió.

Más de 1,500 brigadistas activos

La alcaldesa reiteró que la Alcaldía del Distrito Nacional mantiene desplegados más de 1,500 brigadistas en distintos puntos de la ciudad, realizando labores de limpieza, poda de árboles, retiro de escombros y desobstrucción de imbornales para facilitar el drenaje pluvial.

Mejía aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando de manera coordinada con los organismos de emergencia para garantizar la seguridad de los capitaleños ante las condiciones meteorológicas que todavía afectan al país.