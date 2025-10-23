Decenas de viviendas en el sector Los Trinitarios, en Santo Domingo Este, se inundaron por completo la tarde de este jueves, debido a las lluvias provocadas por la tormenta Melissa.

El sector está ubicado en una parte baja que recibe el agua que cae en las calles de la parte alta próximo a la Charles de Gaulle. La situación empeora porque el agua no tiene salida, pese a las decenas de imbornales.

Las viviendas y negocios más afectados son las que están ubicadas en la calle principal. Pasadas las 6:00 de la tarde, algunas residencias estaban anegadas. Se observó que los residentes habían salido con anticipación.

Varias personas estaban apostadas en la entrada para alertar a los conductores que no debían pasar por precaución. Los residentes han denunciado la situación en varias ocasiones, pero la solución no ha llegado.

Las lluvias que se registran este jueves en el Gran Santo Domingo continuarán durante la noche y durante el viernes, debido a la incidencia de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional.

La información fue ofrecida por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) a través de su cuenta en X, donde compartió una imagen satelital que muestra el campo nuboso asociado al fenómeno, el cual afecta distintas localidades que permanecen en alerta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/whatsapp-image-2025-10-23-at-191036dc366a3a-310bad54.jpg La calle principal de Los Trinitarios inundada. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/whatsapp-image-2025-10-23-at-191036f60146fa-fc4ea81d.jpg Así lucen este jueves las calles en Los Trinitarios. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

"Dichas precipitaciones seguirán presentándose durante el resto de la tarde y noche", indicó la entidad.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines meteorológicos y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante posibles inundaciones urbanas o crecidas de ríos, arroyos y cañadas.