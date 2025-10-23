×
VIDEO | Las fuertes lluvias de Melissa afectan al Gran Santo Domingo

Hay calles y avenidas inundadas y poca visibilidad

  Pedro Martín Sánchez

Las fuertes lluvias caídas sobre el Gran Santo Domingo la tarde de este jueves han inundaron calles y avenidas, afectando el flujo vehicular y dejando varadas a decenas de personas.

Las lluvias comenzaron a las 2:00 de la tarde y, luego de las 6:00 de la tarde, seguían, debido a los efectos de la tormenta Melissa sobre el territorio nacional.

Las inundaciones se han registrado en las avenidas Independencia, V Centenario y Dr. Defilló, en el Distrito Nacional. En Santo Domingo Este, han sido afectadas Las Américas y Sabana Larga. 

Las personas varadas se han visto en la intersección de la avenida México con Duarte, en el Distrito Nacional; Charles de Gaulle con carretera Mella y otros puntos de la ciudad.

También se reportan inundaciones en sectores como Los Trinitarios y Los Mina, en Santo Domingo Este; Ciudad Nueva y Los Ríos, en la Capital, y El Abanico de Herrera, en Santo Domingo Oeste. 

En algunos momentos, las precipitaciones han sido tan intensas que algunos conductores se han detenido debido a poca visibilidad.

Las lluvias han estado acompañadas por momentos, de vientos y tormentas eléctricas

El Gran Santo Domingo se encuentra en alerta roja.

Lluvias continuarán

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias continuarán esta noche, por lo que pidió a la población estar atenta a sus indicaciones. 

De Arroyo Cano, San Juan. Periodista en Diario Libre. Apasionado con la programación web, el marketing digital y el SEO.