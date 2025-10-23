Digesett desvía el tránsito en Las Américas ante la inundación en la vía

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) desviaron el tránsito la tarde de este jueves en la avenida Las Américas, entre las avenidas Sabana Larga y Venezuela, debido a la acumulación de agua que tradicionalmente se forma en ese tramo vial durante episodios de fuertes lluvias. El país está afectado por la tormenta Melissa.

La medida fue adoptada para evitar accidentes y proteger a los conductores , ya que el enorme charco que se generó en la zona dificultaba el paso de los vehículos en dirección este-oeste, hacia el Distrito Nacional.

Los conductores fueron redirigidos por calles paralelas, desde donde pudieron retomar la vía principal más adelante, según informaron agentes en el lugar.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 2:00 de la tarde y se han mantenido de forma continua en todo el Gran Santo Domingo, producto de los efectos de la tormenta tropical Melissa, que incide sobre gran parte del territorio nacional con lluvias y ráfagas de viento.

En Santo Domingo Este, además del tramo afectado en Las Américas, se han reportado otros puntos vulnerables con dificultades para el tránsito, especialmente en algunos sectores de la avenida Sabana Larga y la Charles de Gaulle, donde el drenaje pluvial resulta insuficiente para la cantidad de agua caída.

Jóvenes desafían autoridades en calles

Aunque las autoridades municipales y de socorro han insistido en que la población permanezca en sus hogares mientras duren las lluvias, algunos jóvenes se mantienen en las calles socializando, desafiando las recomendaciones oficiales.

Otros ciudadanos que se encontraban laborando en el momento del aguacero han quedado varados en las vías a la espera de transporte público, lo que ha complicado aún más la circulación en los principales corredores del municipio.

La Digesett y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantienen la vigilancia activa sobre los puntos críticos de la capital, mientras exhortan a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios y a no intentar cruzar charcos o corrientes de agua que puedan poner en riesgo su seguridad.