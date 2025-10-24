Colapso de tramo vial deja incomunicados dos sectores en Santiago

Así quedo el tramo de la calle que conecta el sector Los Prados con Villa Magisterial en Santiago colapsado, dejando a residentes incomunicados. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Los residentes en los sectores Los Prados y Villa Magisterial, al sur de la provincia Santiago, permanecen incomunicados desde hace cinco días, debido al colapso de un tramo de la calle que conecta ambas comunidades.

Los ciudadanos atribuyen la situación al desvío de una tubería de los apartamentos de la Villa Magisterial. Sostienen que el agua de dicho sistema debilitó el terreno.

Pedro Rivas, quien reside en el lugar, lamentó las dificultades que enfrenta para desplazarse de un sector a otro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-121010-pm-d24d5a75.jpeg El residente Pedro Rivas habla con miembros de la prensa sobre la situación. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-121207-pm-e98888f0.jpeg Calle derrumbada que impide la comunicación entre ambos sectores en Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

¿Qué medidas se han tomado?

El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que tan pronto fueron notificados de la situación se realizaron las coordinaciones necesarias con la Alcaldía de Santiago y el Ministerio de Obras Públicas para intervenir el tramo colapsado.

Indicó que las autoridades trabajan para dar una respuesta a corto plazo y garantizar la seguridad de las familias afectadas. "Estamos a la espera del informe técnico de Obras Públicas sobre el desplome", señaló.

Arias hizo un llamado a los residentes para que no desafíen el peligro y eviten cruzar por esa zona, ya que hay riesgo de que alguien se accidente.