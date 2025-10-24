Ni la tormenta Melissa detiene el vicio: las bancas de apuestas abren como si nada

Una banca Loteka operando con normalidad: pese a las disposiciones oficiales por la tormenta Melissa, varias bancas de lotería permanecen abiertas y continúan operando con normalidad en sectores de Santo Domingo Norte. ( DIARIO LIBRE/ ÁNGEL GARCÍA )

A pesar de que el Gobierno dispuso el cierre de los negocios que no son considerados de primera necesidad en las provincias bajo alerta roja durante el paso de la tormenta tropical Melissa, algunas bancas de lotería operan con normalidad.

Tras un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre en sectores como Sabana Perdida, Villa Mella, Charles de Gaulle y otras zonas del municipio Santo Domingo Norte fue notoria la cantidad de bancas abiertas, entre estas: Loteka, Lotedom, Consorcio MJ y la deportiva Merengue Sport.

"Hasta las 9:05 de la noche, pa' que no griten"

En una banca Loteka, se le preguntó a la joven encargada si hoy habría un horario distinto debido a la tormenta Melissa, a lo que se limitó a responder: "Hasta nuevo aviso".

En un audio que llegó a esta redacción, se escucha a uno de los supervisores del consorcio de banca Lotedom repetir a las empleadas: "El turno A va a trabajar hasta las 2:40 de la tarde y el turno B va a trabajar de 2:40 a 9:05 de la noche, ya pa' que no griten", especifica la nota de voz.

En otro audio, la misma persona les invita a grabar a los inspectores de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, pero les recomienda ser cautelosas.

"Mujeres tienen que tener cuidado cuando la gente de Hacienda y del Ministerio del Trabajo vayan allá, cuando ustedes lo estén grabando o tirándole la foto, que ellos no se den cuenta", reitera.

Los propietarios, juez y parte

En República Dominicana hasta el año 2022 el Ministerio de Hacienda tenía unas 73,000 bancas registradas y más de 35,000 que no estaban reguladas. Al sumar estas cifras tendríamos 108,000 bancas de lotería y solo 7,715 escuelas públicas, una relación de 13 bancas por cada escuela.

Las principales dificultades que enfrentan las autoridades para regular este tipo de negocio es que muchos de los dueños son congresistas, como es el caso del consorcio Loteka, que es propiedad del exdiputado del PLD Luis Alberto Tejeda. Aunque opera bajo la modalidad de franquicia, Lotedom pertenece al diputado del PRM Orlando Martínez, de la provincia Monseñor Nouel, mientras que la banca deportiva Merengue Sport tiene como propietario al diputado oficialista Sergio Moya (Gory), representante la Circunscripción 3 del Distrito Nacional.

Una banquera cobra en promedio RD$6,500 quincenal y trabaja unas 7 horas al día y los domingos como no suele haber rotación de turno, trabaja 12 horas, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.