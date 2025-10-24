Las torrenciales lluvias ocasionadas por la tormenta Melissa dejaron este viernes varias calles inundadas en los sectores de Los Trinitarios y El Almirante, en Santo Domingo Este.

En un recorrido de Diario Libre, ya con el nivel de lluvia bajando, se mantenían inundadas varias calles y callejones de la carretera de Mendoza.

El Colmado La Gran Parada de este sector estaba abierto, pero solo con sus dependientes, pues el agua llegó a la entrada y ocupaba un pequeño callejón sin salida al lado.

Lo mismo ocurrió en la c alle La Campana, en cuyos alrededores las entradas de las casas estaban ocupadas de agua sucia. Aunque las avenidas estaban tranquila y con poca gente circulando.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-204051d88f27f7-fbcce244.jpg Así estaban algunas calles del sector Los Trinitarios al caer la tarde de este viernes. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-204036aa88e101-46a9dc3e.jpg Las personas que viven en estas calles se encerraron en sus casas. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-2041068da6075b-82bb5209.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-2041223fb2da5f-64b77cee.jpg En la parada de Mendoza también se inundó.

Más adelante, en la ruta hacia el sector El Almirante, fue donde se reflejó el mayor cúmulo de agua. En la avenida La Pista de ese sector, la inundación ocupaba dos vecindarios aledaños, cuyos residentes, para salir de sus casas, obligatoriamente tenían que mojarse.

Luis Alvarado, un residente que tiene 30 años viviendo por la zona, se quejó de la falta de limpieza de los imbornales y los contenes, pero reconoció que desde siempre, la avenida La Pista se ha llenado de agua.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-204450e7da5134-0bbd82d3.jpg La calle Alonzo Sánchez en El Almirante. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Allí estaba abierto, sin consumidores, el colmado Pepín. C onforme pasan las horas de este viernes y baja la intensidad de las lluvias, el agua va descendiendo.

A la salida, tomando la avenida Charles de Gaulle, se identificaron varios charcos sin gran intensidad. El ambiente, al menos en las partes "claras" de los sectores mencionados, fue de total tranquilidad y poca gente en las calles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-20450781a2cb76-0d331c45.jpg La avenida Charles de Gaulle luce tranquila la noche de este viernes 24 de octubre. (KEVIN RIVAS)

Ayer jueves, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), representado por el alcalde Dío Astacio, informó en una nota de prensa que se mantienen ejecutando labores preventivas ante las incidencias de la tormenta Melissa que afecta el país.

Indicó que hicieron labores de limpieza de cañadas, alcantarillas y sistemas de drenajes, succión de aguas estancadas con motobombas, poda de árboles, recogida de escombros, etc.

Medidas del Gobierno

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-204806dbafa009-feddd4cd.jpg El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

El Gobierno mantiene la suspensión de labores este sábado en el Distrito Nacional y las provincias en alerta roja por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que continúa avanzando lentamente sobre el Caribe a una velocidad de apenas cuatro a seis kilómetros por hora y que podría convertirse en huracán en los próximos días.

El mandatario explicó que las medidas preventivas implementadas por el Gobierno son con el objetivo de preservar vidas y mantener la seguridad de la población.

Las medidas serán revisadas este sábado a las 9:00 de la mañana durante una reunión de seguimiento en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El encuentro será encabezado por su director, el general retirado Juan Manuel Méndez y la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos.

"Estamos ante una de las tormentas, según los expertos y analistas, más erráticas y que por más tiempo está afectando al territorio nacional", señaló Abinader.