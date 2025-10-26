Lluvias de Melissa a punto de hacer colapsar el esfuerzo de alrededor de 20 años de trabajo

La vivienda afectada por las grietas está ubicada en el sector El Maleconcito de Katanga, Los Mina. ( DIARIO LIBRE )

El resultado de alrededor de 20 años de trabajo como salonera para levantar su vivienda y negocio está a punto de desaparecer. El inminente colapso de su vivienda, producto del temblor de tierra de la semana pasada y las lluvias de Melissa, tienen a Candita Jiménez Moreta viviendo en un autobús junto a su hija, yerno y un sobrino.

Jiménez Moreta narró que, aunque el sismo del pasado lunes y las aguas del fenómeno meteorológico incidieron en las grietas que presenta su casa, donde también operaba su centro de belleza, fueron los trabajos realizados por el Estado para desalojar a los residentes de la Vieja Barquita lo que originó la situación que hoy sufre junto a otras 15 familias.

Indicó que además de ella, en la estructura, levantada en el sector El Maleconcito de Katanga, en Los Mina, Santo Domingo Este, residían su hija y nietos, un sobrino y un inquilino. El terreno comenzó a ceder y provocó grietas en las columnas y el piso de la edificación.

"Estamos durmiendo en el autobús porque me querían llevar para un albergue, pero yo tengo dos años que me dio una pequeña trombosis y no quiero llegar en depresión o coger una bacteria por ahí. Mejor me quedo aquí hasta que pueda resolver", declaró la mujer, que a pesar de su desgracia agradece el poder continuar con vida.

Dijo que pudo darse cuenta de que la vivienda estaba al punto del colapso el pasado viernes, alrededor de las 1 de la madrugada, dirigiéndose hacia la parte inferior de la casa para notificar a su hija de que abandonara la estructura junto con sus nietos.

Daños estructurales en la vivienda
Grietas en la casa.
El temblor y las lluvias afectaron la estructura

"Yo cogí un préstamo en enero para poner mi salón ahí (un local contiguo a la vivienda), pero todo se me perdió. Ese era mi negocio. Ahora me quedé con la deuda, sin trabajo y sin casa", lamentó.

Otras viviendas afectadas

La afectada señaló que, aunque aproximadamente otras 15 viviendas están en igual situación que la de ella, en la actualidad es la más perjudicada debido a que se encuentra a la intemperie.

"La mía no es la única (casa dañada), lo que pasa es que como no tiene otra vivienda detrás recibió más daño y se colapsó", manifestó.

Reveló que recibió la visita del alcalde de la demarcación, Dio Astacio y de personal del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) quienes según informó volaron un dron y descartaron que el terreno esté apto para que pueden vivir personas.

El personal del Mived habló con la junta de vecinos Gregorio Luperón para que anote a las personas que tienen sus casas agrietadas, según comunicó.

"Que me den una mano amiga y que me resuelvan a mí rápido porque soy la que está más afectada, que estoy en la calle. Aunque vayan a desalojar, que me resuelvan a mí primero", solicitó Jiménez Moreta.