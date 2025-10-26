Vuelven a cerrar el puente Flotante por acumulación de lilas

Vista de las lilas amontonadas en el puente Flotante, que une al Distrito Nacional con Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Armada de República informaron la noche de este domingo el cierre temporal del puente Flotante sobre el río Ozama, debido a la cantidad de lilas que obstaculizan el libre tránsito por esta vía fluvial.

El cierre fue dispuesto la tarde del domingo y se mantendrá vigente hasta las 7:00 de la mañana del lunes 27 de octubre, con el propósito de ejecutar labores intensivas de limpieza y remoción de desechos acumulados.

Tras las fuertes lluvias que dejó la tormenta Melissa, ahora huracán categoría 4, las lilas se acumularon en el puente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/6a541cd0-a180-4a07-9592-a8699a66c535-91fe9c97.jpg Obreros de Obras Públicas y miembros de la Armada trabajan en la remoción de lilas en el río Ozama. (FUENTE EXTERNA)

La noche del viernes también el cruce fue cerrado por la misma causa. Había una "sábana verde" y basura que descendió de los sectores de la parte alta de Santo Domingo, cuyas cañadas desembocan en el río Ozama.

En un texto de prensa, Obras Públicas informó que las acciones, encabezadas por la Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, tienen como objetivo restablecer la normal circulación en el afluente y garantizar la seguridad de las operaciones de navegación y otras actividades que se desarrollan en el río Ozama.

