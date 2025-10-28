Alcaldía del Distrito Nacional intensifica trabajos de mitigación ante lluvias por huracán Melissa
El cabildo instó a la ciudadanía a no sacar desechos frente a sus casas durante lluvias, para evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje
La Alcaldía del Distrito Nacional mantiene activas las labores de mitigación para enfrentar las lluvias producidas por el huracán Melissa, priorizando los sectores más vulnerables de la ciudad.
De acuerdo con una nota de prensa, por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, desde inicios de la semana pasada se han intensificado las limpiezas de filtrantes e imbornales, así como los cuneteos en todas las vías de la capital.
Ayer, la alcaldesa, durante su participación en LA Semanal con la Prensa, destacó la labor de más de 1,500 brigadistas asignados a estas tareas, quienes cuentan con herramientas como camiones succionadores para la limpieza de los colectores.
"Más de 1,500 hombres y mujeres han estado en las calles desde hace aproximadamente una semana, dándole atención a todos estos puntos en todo el Distrito Nacional. Agradecer aquí la labor que han hecho esos brigadistas, junto al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional", sostuvo.
Llamado a la ciudadanía
El comunicado destaca el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indicó que durante la mañana de este martes continuarán las precipitaciones en varias provincias y en el Gran Santo Domingo.
- La Alcaldía del Distrito Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a no sacar los desechos a los frentes de sus casas durante lluvias o cuando se esperan precipitaciones fuertes, ya que estos pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los sistemas de drenaje.