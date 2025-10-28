Alcaldía del Distrito Nacional intensifica trabajos de mitigación ante lluvias por huracán Melissa

Brigadas de la Alcaldía del Distrito Nacional realizan labores de limpieza en un drenaje de una calle del Gran Santo Domingo, como parte de los trabajos de mitigación ante las lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional mantiene activas las labores de mitigación para enfrentar las lluvias producidas por el huracán Melissa, priorizando los sectores más vulnerables de la ciudad.

De acuerdo con una nota de prensa, por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, desde inicios de la semana pasada se han intensificado las limpiezas de filtrantes e imbornales, así como los cuneteos en todas las vías de la capital.

Ayer, la alcaldesa, durante su participación en LA Semanal con la Prensa, destacó la labor de más de 1,500 brigadistas asignados a estas tareas, quienes cuentan con herramientas como camiones succionadores para la limpieza de los colectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-28-at-100006-am-1-ebd64a14.jpeg Personal de la Alcaldía del Distrito Nacional realiza labores de limpieza en una alcantarilla del Gran Santo Domingo, como parte de los trabajos de mitigación ante las lluvias. (FUENTE EXTERNA)

"Más de 1,500 hombres y mujeres han estado en las calles desde hace aproximadamente una semana, dándole atención a todos estos puntos en todo el Distrito Nacional. Agradecer aquí la labor que han hecho esos brigadistas, junto al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional", sostuvo.

Llamado a la ciudadanía

El comunicado destaca el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indicó que durante la mañana de este martes continuarán las precipitaciones en varias provincias y en el Gran Santo Domingo.

La Alcaldía del Distrito Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a no sacar los desechos a los frentes de sus casas durante lluvias o cuando se esperan precipitaciones fuertes, ya que estos pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los sistemas de drenaje.