Lluvias de Melissa dejan al descubierto los hoyos en vías del Distrito Nacional

Hoyos en la avenida Abraham Lincoln, esquina Correa y Cidrón, con acumulación de agua sucia que dificulta el tránsito y representa un riesgo para conductores y peatones ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Los baches y el deterioro del asfalto son un problema que persiste en distintas avenidas y calles del Distrito Nacional.

Aunque muchas vías habían sido reparadas, las intensas lluvias provocadas por el huracán Melissa reabrieron los hundimientos, generando un peligro tanto para conductores como para los transeúntes.

En la avenida República de Colombia esquina Los Próceres, frente a Garden Plaza, en el Distrito Nacional, tres profundos hoyos obligan a los conductores —tanto motociclistas como automovilistas— a reducir la velocidad para esquivarlos.

"En esos hoyos el otro día se cayó un motorista, ahí han caído varios vehículos y hay que arreglarlos porque eso no cuesta nada. Más de dos meses tienen esos hoyos, pero con las lluvias se pusieron más grandes", señaló José David, un motorista que transita a diario por la zona. "Cuando uno viene pasando es un peligro porque a veces tiene uno que esquivar", agregó.

Más adelante, en la misma avenida República de Colombia, frente al Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, otros hoyos también afectan a los residentes del lugar.

Maribel Piñera, quien reside en la zona desde hace más de 30 años, explicó cómo los impactos de los vehículos al caer en los baches generan vibraciones y ruidos que alcanzan a sentirse en las viviendas cercanas.

"Cuando un vehículo cae ahí hasta las casas como que se remueven. Ayer cayó un vehículo ahí que todavía iba por allá y se sentía. Es una cosa fuerte cuando cae un vehículo, pero ya mucha gente, como están pasando todos los días, muchos ya saben y se trasladan al otro carril", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/28102025-hoyos-en-el-gran-santo-domingo-despues-del-paso-de-tormenta-melissa---luduis-tapia7-2b10f9d2.jpg Así se encuentran los baches en la avenida República de Colombia. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/28102025-hoyos-en-el-gran-santo-domingo-despues-del-paso-de-tormenta-melissa---luduis-tapia5-b0e73611.jpg Maribel Piñera, una residente y transeúnte en la avenida República de Colombia. (DIARIO LIBRE LUDUIS TAPIA)

"Vinieron y le echaron algo por encima, pero ahora está igual", agregó.

A pocos metros de ese punto, cerca del Centro Médico Vistas del Jardín y frente al residencial Brisas del Botánico, se observan otros tres hoyos cubiertos de agua sucia acumulada.

En distintos puntos del Distrito Nacional se mantiene un deterioro visible en las vías, agravado tras las lluvias.

La Gregorio Luperón y la Isabel Aguiar, en mal estado

En la avenida Los Próceres, frente al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), se presenta la misma situación: el pavimento dañado dificulta el tránsito de los conductores.

La avenida Gregorio Luperón, una de las más concurridas, tampoco escapa a esta situación. Frente al comercio El Canal, varios hoyos se extienden en medio del asfalto, obligando a los conductores a reducir la velocidad para evitar daños en sus vehículos.

"Todos los días tengo que pasar con precaución. Cuando tú cruzas de la avenida Enriquillo hacia la Luperón, hay hoyos. Cuando bajas y quieres doblar para la avenida Mirador Sur también te encuentras con hoyos. La Luperón es un guayo, hasta ya me sé de memoria las esquinas en las que hay hoyos por aquí", afirmó Félix.

"La Isabel Aguiar ni se diga, por donde está el residencial Santo Domingo, eso no sirve. Que arreglen eso", refirió el ciudadano.

Entre la calle San Antón y la avenida Gustavo Mejía Ricart, también se registra la problemática.

"Uno tiene que cogerlo despacio, porque ya tú sabes la cantidad de hoyos que hay en este país", expresó un ciudadano.

A unos metros más adelante, se aprecian otros hoyos, empeorando la circulación en esa zona.

El panorama en la avenida Núñez de Cáceres, próximo a la calle Celeste Woss y Gil, es similar. En la vía se observan al menos cuatro baches, también afectando el tránsito vehicular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/28102025-hoyos-en-el-gran-santo-domingo-despues-del-paso-de-tormenta-melissa---luduis-tapia21-8a72fd51.jpg Hoyos en la avenida Núñez de Cáceres. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En la avenida Gustavo Mejía Ricart, frente al letrero que indica la salida del destacamento de Naco, se registran hoyos que dificultan el paso.

Mientras tanto, en la avenida Abraham Lincoln esquina Correa y Cidrón, persisten varios hoyos acompañados de acumulaciones de agua sucia. "Eso le afecta a uno y mucho, imagínate que uno venga rápido y no se percate", expresó un motorista.

En la avenida Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricart la situación no es diferente: el pavimento presenta deterioro. "Eso daña las gomas, los amortiguadores, todo", declaró Alexandro, otro afectado por las malas condiciones viales.