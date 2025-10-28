Obreros trabajan en columna del Metro Los Alcarrizos que presentó filtraciones por lluvias

Lugar de donde salía el agua en la columna del Metro Los Alcarrizos. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Tras la circulación en redes sociales de un video en el que se observa una de las columnas de la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, ubicada en Los Alcarrizos, con filtraciones de agua, luego de las intensas lluvias provocadas por la tormenta Melissa, varios obreros fueron vistos este martes trabajando y corrigiendo la situación.

Según explicó a Diario Libre uno de los trabajadores, el agua que salía de la estructura se debía a que no se había podido concluir la instalación de un tubo a causa de las lluvias.

Personal trabaja en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. Columna en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

"Se estaba haciendo un trabajo con un tubo (alambre de tierra), pero no se pudo terminar el proceso por el agua de las lluvias", declaró uno de los trabajadores.

Otras situaciones

El pasado mes septiembre, se reportó en redes sociales una situación relacionada con una de las columnas de la extensión de la Línea 2C del Metro. En los videos difundidos se observaba que una parte del material de concreto se desprendía fácilmente al tocarlo, dejando expuestas algunas varillas.

De acuerdo con la denuncia, el problema se encontraba en la base de la columna.

Tras la viralización del video, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) aclaró, mediante un comunicado, que no existía daño estructural en la Línea 2C. La institución explicó que lo mostrado en el video correspondía a un procedimiento de aseguramiento planificado y supervisado, dentro de los protocolos de control y calidad de la obra.

Según detalló la Opret, los trabajos se realizaban específicamente en el pilote PS-069C, ubicado en el punto E-2+300, donde se había detectado una variación en la densidad del hormigón, razón por la cual se efectuaban las labores de verificación y refuerzo.

La Línea 2-C del Metro de Santo Domingo es una extensión de este sistema de transporte que conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, con una longitud de 7.3 kilómetros.