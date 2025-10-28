La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) explicó este martes que el video que circula en redes sociales, donde se observa la salida de agua en la base de un pilote del viaducto del Metro de Los Alcarrizos, corresponde a una situación menor ya corregida y que no representa ningún riesgo estructural para la obra.

Según explicó la entidad en un comunicado colgado en sus redes sociales, el brote de agua provino de un tubo preventivo de canalización eléctrica, diseñado para alojar el cable a tierra. Este conducto quedó momentáneamente sin su tapón, lo que permitió la entrada de agua de lluvia y su posterior salida por la parte inferior del pilote.

La Opret precisó que el contratista responsable corrigió de inmediato la situación, conforme a los protocolos técnicos establecidos para este tipo de infraestructura.

Dice está en fase de construcción

Asimismo, la institución recordó que el viaducto del Metro de Los Alcarrizos aún se encuentra en fase de construcción y no ha sido entregado formalmente por los contratistas.

La Opret reafirmó su compromiso con la transparencia, la seguridad y la calidad en cada etapa del proyecto de expansión del Metro de Santo Domingo hacia el municipio de Los Alcarrizos.

