La inspección técnica vehicular tendrá una inversión inicial de US$88 millones, según la Dgapp

El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp), Andrés Lugo Risk, durante su conferencia titulada "Síntesis del proyecto ITV y los pasos que se han dado en la estructura del proyecto APP", presentada en la Conferencia del comité internacional de inspección técnica de vehículos CITA RAG LATAM 2025, celebrada en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular (ITV) se materializará con una inversión privada inicial estimada en 88 millones de dólares, destinada a la construcción, equipamiento e implementación de estaciones de inspección en todo el territorio nacional.

Así lo informó el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp), Andrés Lugo Risk, durante la Conferencia del comité internacional de inspección técnica de vehículos Cita Rag Latam 2025, que se llevó a cabo en Santo Domingo.

El contrato tendrá una duración total de 20 años, incluyendo diseño, construcción, operación y mantenimiento, garantizando sostenibilidad y modernización conforme a estándares internacionales de calidad acreditados bajo la norma ISO 17020, que certifica a los organismos de inspección técnica en todo el mundo.

El director ejecutivo de la Dgapp destacó que la estructuración del proyecto se encuentra "en una fase avanzada", producto del trabajo conjunto entre la entidad y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Durante la conferencia, titulada "Síntesis del proyecto ITV y los pasos que se han dado en la estructura del proyecto APP", el funcionario reconoció el liderazgo del director del Intrant, Milton Morrison, en la transformación de la movilidad y la seguridad vial del país.

Compromiso con la seguridad vial

Lugo Risk destacó que la inspección técnica vehicular no es un simple trámite mecánico, sino un compromiso con la vida y la seguridad vial. Asimismo, advirtió que los vehículos con falta de mantenimiento "pueden multiplicar por cinco el riesgo de accidentes graves".

Asimismo, aseguró que el país cuenta con las condiciones para materializar la ITV como política pública permanente. "Disponemos de la voluntad política, de la necesidad social y de la capacidad institucional para implementar con éxito este sistema que garantizará la seguridad de todas las personas que transitan en las calles y avenidas de nuestra nación".

La ITV busca fortalecer la modernización de la movilidad urbana y rural, promoviendo el mantenimiento preventivo y la educación vial.