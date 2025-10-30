"Todavía mi cama está mojada", ciudadanos siguen afectados por las lluvias en Villas Agrícolas

Villas Agrícolas sigue lidiando con las inundaciones que dejaron las lluvias de la tormenta Melissa. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

Residentes del sector Villas Agrícolas siguen enfrentando las consecuencias de las recientes lluvias provocadas por la tormenta Melissa, que dejó calles y viviendas inundadas, comercios cerrados durante días y afectados por la contaminación de estas aguas.

El mayor problema lo enfrentan los residentes en la calle Moca esquina Aníbal de Espinosa. Una de las afectadas es Daisy Pérez , quien cuenta que estos días han sido una preocupación para ella. "Tuve que dormir en dos sillas, porque la inundación tocó las puertas de mi casa. Todavía mi cama sigue mojada. No ha hecho sol, nada", relató con una voz agripada.

Comentó que el problema no es solo la inundación, sino también el mal olor, el color del agua y la presencia de heces fecales, lo que afecta principalmente a los niños y envejecientes del sector, quienes son la mayoría de los residentes en la zona.

Además de las pérdidas materiales, vecinos aseguran que no han recibido ninguna ayuda, más que la de los camiones para limpiar el agua. "Ayer barrieron, cuando se regó la gente, pero los camiones no pasan por aquí. Pasan allá por la Juan Heredia, pero aquí no llegan. Para acá y para este ladito, no. Ya tú sabes, mija", contó Pérez, mientras señalaba el agua que empezaba a tapar las aceras nueva vez.

Comercios afectados

Las aguas alcanzaron prácticamente todas las edificaciones del entorno, incluyendo colmados, repuestos de pieza de vehículos y viviendas, donde duraron días sin poder salir ni abrir estos comercios.

Samuel, comerciante del área y uno de los más afectados por las inundaciones, afirma que las lluvias lo obligaron al cierre total de su negocio y todos los del alrededor. "Duré una semana entera cerrado. Entera, la semana entera. Más de 50 personas afectadas. ¿Y apoyo? Nada. No vino nadie, ni a mirar", se quejó.

En medio de la situación, los vecinos vuelven a empezar, como tantas veces. Dicen que ya se acostumbraron, pero en sus reclamos se escucha lo agotados que están.

"Yo he vivido siempre aquí, durante todo el tiempo. Y esto siempre ha sido así. Estas casas muy buenas para allá, pero aquí no. Aquí está difícil . Ya tú sabes", concluyó Daisy Pérez .