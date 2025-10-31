La causa de las inundaciones en el elevado de Santiago, según el alcalde Ulises Rodríguez

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, habla sobre las inundaciones registrada en el elevado de la avenida Monumental. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, confirmó este viernes que los trabajos de construcción del monorriel provocaron la obstrucción del desagüe en el elevado de la avenida Monumental, lo que generó inundaciones tras las lluvias registradas la tarde y noche del jueves.

"Fue una obstrucción que aparentemente tiene que ver con los trabajos del entorno", explicó Rodríguez durante una rueda de prensa en la que ofreció detalles sobre la situación.

El edil aclaró que el problema no se debió a falta de mantenimiento, sino a las intervenciones que se realizan como parte del proyecto del monorriel.

"No hay forma de que se obstruya por falta de mantenimiento. Todo indica que fue producto de los movimientos de tierra en la zona", precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-30-at-83035-pm-7d6e8b09.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-30-at-83035-pm-7d6e8b09.jpeg Personal de emergencia mientras trabajaba para drenar el agua acumulada en el elevado de la avenida Monumental. (FUENTE EXTERNA) imagen" tipo="30" title="Dar clic para editar placeholder" class="phpointer">

Informe de la situación

Rodríguez informó que la Alcaldía de Santiago trabajó junto a técnicos del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de Santiago (Fitram) y de las empresas contratistas para ofrecer un informe conjunto.

"Reconocemos la responsabilidad de la compañía que trabaja ahí y del Fitram, y estamos junto con sus técnicos. Ellos ofrecerán un informe conjunto", indicó.

El alcalde destacó además que las empresas involucradas han mostrado disposición para colaborar y resolver la situación de manera inmediata.

Señaló que, pese a la magnitud de las lluvias, no se registraron daños catastróficos ni víctimas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-31-at-113523-am-2-922e4de8.jpeg Vehículos circulan nuevamente por el elevado de la Monumental tras las inundaciones. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-31-at-113523-am-1-5276d4e0.jpeg Tránsito restablecido en el elevado de la avenida Monumental, luego de las inundaciones registradas por las lluvias (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

" tipo="30" title="para editar placeholder" class="phpointer">

Rodríguez aprovechó para reiterar que la Alcaldía trabaja en un plan de canalización y recuperación de espacios públicos, recordando que en distintos puntos de la ciudad "la gente construyó donde quiso, incluso sobre cañadas y vías públicas".

"Estamos revisando alternativas técnicas para ofrecer soluciones definitivas en esos puntos críticos", aseguró el ejecutivo municipal.

La Alcaldía y los equipos de ingeniería del Fitram y de las empresas contratistas continuarán los trabajos de diagnóstico durante los próximos días para evitar que se repitan incidentes similares mientras avanzan las obras del monorriel.