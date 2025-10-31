El ministro de Turismo promete que no habrá calles cerradas en la Ciudad Colonial durante diciembre

El ministro de Turismo, David Collado (centro), durante el corte de la cinta inaugural de una de las calles remozadas de la Ciudad Colonial. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El ministro de Turismo, David Collado, dejó oficialmente inauguradas este viernes las calles remozadas que forman parte del proyecto de reconstrucción y revitalización de la Ciudad Colonial, en el Distrito Nacional, con una inversión de 103 millones de pesos.

La entrega incluye nuevas aceras, contenes y sistemas de drenaje, como parte del esfuerzo por mejorar la infraestructura urbana y fortalecer el atractivo turístico del casco histórico más antiguo del continente americano.

Este proyecto, iniciado en octubre de 2022 con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha sido ejecutado en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional.

En esta etapa fueron entregadas 11 de las 17 calles contempladas, que abarcan la Ciudad Colonial y zonas aledañas como San Lázaro y San Miguel, beneficiando tanto a residentes como a visitantes, y reafirmando el compromiso del Gobierno con la recuperación integral del patrimonio histórico y urbano de Santo Domingo.

Calles entregadas:

Isabel La Católica : Tramo Vicente Celestino Duarte–Juan Parra Alba

: Tramo Vicente Celestino Duarte–Juan Parra Alba Arzobispo Meriño : Tramo Mella-Restauración

: Tramo Mella-Restauración Restauración: Tramo José Reyes – Arzobispo Meriño

Duarte: Tramo Mella- Juan Isidro Pérez

Juan Isidro Pérez : Tramo Palo Hincado -Hostos

: Tramo Palo Hincado -Hostos La Noria: Tramo 19 de Marzo - Duarte

La Noria: Tramo Restauración-Mella

José Reyes: Tramo Mella – Juan Isidro Pérez

Calle 19 de marzo Tramo Mella – Juan Isidro Pérez

Callejón María la O. Calle Polvorín: Tramo Mercedes-Juan Isidro Pérez

Collado destacó que actualmente el 8 % de todos los turistas que llegan a República Dominicana visitan la Ciudad Colonial, lo que afirma que estos es uno de los principales atractivos turísticos y culturales del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-31-at-115342-am-1-75a7c673.jpeg Calles, aceras y contenes en la Ciudad Colonial. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-31-at-115342-am-378cbcbe.jpeg Nueva señalización en las calles remozadas de la Ciudad Colonial (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

"Ya no hay grandes delincuencias en la Ciudad Colonial. Hemos fortalecido la seguridad y hoy tenemos una zona viva, segura y turística", expresó.

Calles permanecerán abiertas en diciembre

El ministro anunció, además, que no habrá calles cerradas durante diciembre, medida que busca garantizar que los negocios y emprendedores locales puedan aumentar sus ventas en la temporada más importante del año, tras el tiempo que permanecieron cerrados producto de la construcción y remodelación de estas calles.

Collado resaltó que, con el apoyo del BID, todos los proyectos de la Ciudad Colonial deberán estar culminados para octubre del 2026, incluyendo el cableado debajo de la tierra y la restauración de museos y espacios históricos.

Destacó que octubre fue el mejor mes en la historia del turismo aéreo a pesar de que el país enfrentó una tormenta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-31-at-115338-am-39a9db4d.jpeg El ministro de Turismo, David Collado encabeza la inauguración de nuevas calles, aceras y contenes en la Ciudad Colonial, (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Asimismo, reveló que el país cerrará el año con un crecimiento de visitantes de entre 11.6 y 11.7 millones, convirtiendo el 2025 en "el mejor año de la historia del turismo dominicano".

"Estamos trabajando con honestidad, transparencia y amor por nuestra ciudad primada de América. Lo que hoy sucede en la Ciudad Colonial es histórico: estamos rescatando su belleza, su historia y su gente. El turismo tiene que ser inclusivo y eso es lo que estamos haciendo", concluyó Collado.