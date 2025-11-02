Las autoridades de socorro ejecutan labores de evacuación en sectores de Barahona afectados por las inundaciones que se han registrado a causa de las copiosas lluvias debido a la incidencia este fin de semana de una onda tropical en combinación con una vaguada.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En Camboya, los residentes han tenido que ser auxiliados para salir de sus casas por el desbordamiento de una cañada, remitiéndose a cinco familias a una escuela. Mientras, se instaba a otras a desalojar sus viviendas como prevención.

El malecón de la ciudad de Barahona resultó seriamente inundado, así como el mercado, y los barrios La Playa y Villa Estela, entre otros.

"Esta onda tropical ha hecho lo que no hizo la tormenta Melissa. Ha inundado casas, desbordado ríos, lo que ella acostumbra hacer; ha hecho daño", dijo a Diario Libre Jairo Ramos, intendente del Cuerpo de Bomberos de La Ciénega, en Barahona. Ramos afanaba con un equipo para desaguar los barrios afectados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/whatsapp-image-2025-11-02-at-10011-pm1-d96f643b.jpeg Personal de la Defensa Civil en el sector Camboya de Barahona, el 2 de noviembre del 2025. (FUENTE EXTERNA)

Suelos saturados

Melissa -que llegó a convertirse en un poderoso huracán- pasó por Barahona como tormenta a finales de octubre, dejando suelos saturados por las lluvias que provocó.

Por una onda tropical en combinación con una vaguada, Barahona está en alerta verde, junto con otras 13 provincias.

