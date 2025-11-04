Desorden urbano y abandono en la esquina de la avenida Buenaventura Freites

Vehículos y negocios informales ocupan la esquina de las calles Buenaventura Freites y Central, donde el desorden y la falta de control han deteriorado el entorno urbano. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

En la esquina formada por las calles Buenaventura Freites y Central se ha creado un arrabal urbano que preocupa a los residentes de los Jardines del Norte y a los transeúntes de la zona.

En un mismo espacio operan varios negocios: una banca de loterías, un taller de vehículos, un almacén de camiones, un car wash, varios food trucks y un gomero. Todos ocupan la acera.

Las operaciones de estos establecimientos generan caos en el tránsito. Los clientes se estacionan sobre la vía o en las esquinas, mientras camiones cisterna, vehículos pesados y automóviles bloquean el paso peatonal, que prácticamente ha desaparecido.

En el entorno también se observan restos de cerámica, lavamanos abandonados, vehículos chatarras, botellas y otros desperdicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-14113-pm-7e571b2f.jpeg Botellas de cristal y otros residuos se acumulan en la esquina de Buenaventura Freites y Central, reflejando el deterioro y la falta de mantenimiento en la zona. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Intervención por parte de Digesett

Esta situación recuerda lo ocurrido el pasado 5 de junio, cuando agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizaron un operativo de control vehicular tras las múltiples quejas de ciudadanos por el bloqueo de aceras y calles debido a vehículos mal estacionados.

En aquella ocasión ocurrió en la calle Espíritu Santo, del sector Los Jardines del Norte, donde la Digesett intervino la vía luego de una denuncia publicada por Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-14110-pm-1-63f2bcdb.jpeg Negocios informales ocupan la esquina de las calles Buenaventura Freites y Central. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

En esa ocasión, la institución desplegó agentes a lo largo de unos 300 metros para mejorar la movilidad y establecer acuerdos con representantes de las empresas del área.

El mayor Montás, de la Digesett, informó que continuarían con los operativos de seguimiento mediante recorridos motorizados y acciones de inteligencia, con el fin de garantizar el orden y la libre circulación de peatones y conductores.

Sin embargo, esas acciones no tuvieron continuidad. Las autoridades no mantuvieron el seguimiento anunciado.

Usuarios de las calles Buenaventura Freites y Central esperan una intervención en el sector, donde el abandono, el desorden comercial y la falta de control del tránsito han convertido esa esquina en un foco de deterioro urbano.