La vieja acera de la Rosa Duarte

Los peatones tienen que caminar con cuidado para no accidentarse en la acera de la Rosa Duarte. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La vieja y desgastada acera de la calle Rosa Duarte, próxima a la avenida México, es un obstáculo para los caminantes. Una parte se ha levantado por efecto de las raíces de algunos árboles y en otra los pedazos de bloques rotos obstruyen el paseo. Aunque es un viejo problema, las autoridades no lo han resuelto.

El presidente Luis Abinader dispuso de cuatro mil millones de pesos para la construcción de aceras tanto en el Distrito Nacional como en la mayoría de las provincias del país y, quienes residen, estudian o trabajan en el área, esperan que la de la Rosa Duarte sea tomada en cuenta.