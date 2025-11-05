Alcaldía de SDE invertirá RD$300 millones en más de 100 obras del presupuesto participativo 2026

Las principales autoridades de la Alcaldía de Santo Domingo Este durante el acto de anuncio del presupuesto participativo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La Alcaldía de Santo Domingo Este (SDE) anunció este miércoles que invertirá 300 millones de pesos para ejecutar más de 100 obras incluidas en el presupuesto participativo de 2026, los que abarcarán las tres circunscripciones del municipio.

El anuncio fue realizado por alcalde Dío Astacio durante el acto de lanzamiento del presupuesto celebrado en el salón José Francisco Peña Gómez del Palacio Municipal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-05-at-205621-a88830ad.jpeg El alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Dío Astacio, habla durante el acto municipal. (FUENTE EXTERNA)

Durante su intervención, Astacio destacó que el gobierno municipal trabaja para consolidar un modelo de gestión basado en la escucha activa y la construcción conjunta de soluciones con los ciudadanos.

"El Presupuesto Participativo es una oportunidad para que cada comunidad diga en qué quiere que se inviertan sus recursos. Queremos un Santo Domingo Este participativo, donde las obras nazcan del consenso y el compromiso ciudadano", expresó.

El secretario general de la alcaldía de SDE, Jesús Colón, detalló que, del monto total, se destinarán 159 millones de pesos a la circunscripción 3, 63 millones a la 2 y 78 millones a la circunscripción 1.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-05-at-202318-278dfa02.jpeg El secretario general de la alcaldía de SDE, Jesús Colón.

"Hay un programa elaborado por la Secretaría Técnica del Ayuntamiento que convoca a las juntas de vecinos, y son ellos quienes eligen las obras que más impactarán a sus comunidades", explicó Colón.

El funcionario precisó que la inversión mínima por obra será de 3 millones de pesos en cada circunscripción.

Por su parte, el director de Desarrollo Comunitario, José de la Cruz, informó que se realizarán asambleas comunitarias en las tres demarcaciones, con el acompañamiento de equipos técnicos municipales y la supervisión de los organismos de control local.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-05-at-202318-1-bdd254c5.jpeg El director de Desarrollo Comunitario, José de la Cruz.

"No creo que haya otra alcaldía en el país con un presupuesto participativo de esta magnitud, en el que la gente decide qué obra quiere para su barrio", resaltó De la Cruz.

Durante la actividad, los presidentes de juntas de vecinos coincidieron en que el presupuesto participativo es una herramienta que fortalece su capacidad de exigir obras prioritarias para sus comunidades.

"Estamos contentos por las obras que llegarán a nuestros sectores. Agradecemos al alcalde Dío Astacio, pero también valoramos que el presupuesto participativo nos dé el poder de decidir sobre las necesidades de nuestras comunidades", expresó uno de los representantes comunitarios.

Obras solicitadas

Entre las obras más demandadas figuran la reparación de calles y aceras, la rehabilitación de parques e instalaciones deportivas, la mejora del alumbrado público y la construcción de drenajes pluviales.

Sectores beneficiados

Los trabajos beneficiarán a comunidades como el Ensanche Ozama, Alma Rosa, Mi Hogar, Urbanización Italia, Villa Faro, Valle del Este, Las Américas, Los Coquitos, Los Trinitarios, Cancino I y II, Bello Campo y Los Tres Brazos, entre otros.

También se incluyen, Lucerna, Colinas del Este, Don Oscar, Los Jardines del Cachón, El Cachón de la Rubia, Hainamosa y El Almirante, así como Nueva Jerusalén.

¿Qué es el Presupuesto Participativo Municipal? El presupuesto participativo es un mecanismo de gestión pública que permite a la ciudadanía decidir, junto a las autoridades locales, el destino de una parte de los fondos municipales, priorizando proyectos de inversión en sus comunidades. Mediante este proceso, los munícipes participan en la formulación, inclusión y seguimiento de los proyectos, promoviendo la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. La Ley 170-07 instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM) en la República Dominicana. Su objetivo es fomentar la participación ciudadana en la discusión y elaboración de los presupuestos municipales, garantizando que las necesidades comunitarias sean tomadas en cuenta en la asignación de los recursos, especialmente del 40 % de las transferencias que reciben los ayuntamientos.