Moradores en la comunidad La Culata, en el municipio Constanza, de la provincia La Vega, realizaron la noche del martes un encendido de velas como forma de protesta pacífica, para exigir el asfaltado de la carretera que comunica la zona con el centro del municipio.

Según denuncian los manifestantes, se trata de 14 kilómetros de vía pendiente en el presupuesto nacional del año 2026.

"Pedimos a Dios que toque el corazón de quienes tienen el poder de decidir, para que miren hacia nuestra comunidad que tanto aporta al país", expresó Evelyn Rosario mientras sostenía una vela en medio de la protesta.

Zona agrícola

La Culata es reconocida como una zona de alta producción agrícola y con gran potencial ecoturístico, condiciones que sus habitantes aseguran podrían desarrollarse plenamente si contaran con una carretera en buenas condiciones.

Los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria en los próximos días, paralizarán la comunidad el miércoles 12 de noviembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-93115-am-1-d6d6abf8.jpeg Moradores de la comunidad La Culata, en Constanza, realizaron un encendido de velas como protesta pacífica para exigir el asfaltado de la carretera que conecta la zona con el centro del municipio. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, no descartan trasladar sus reclamos frente al Congreso Nacional.

"Seguiremos firmes hasta lograr que nuestra voz sea escuchada", externó Emiliano Delgado durante la manifestación, en la que se combinaron la protesta social con oraciones y plegarias.

