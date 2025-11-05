"La suerte fue que ocurrió de noche": se desplomó acera junto a una obra en construcción en Gascue

Los residentes en Gascue dijeron que durante la noche del martes escucharon un estallido en el área. ( DANIA ACEVEDO )

Una valla colocada en una obra en construcción ubicada en la calle César Nicolás Penson, en el sector Gascue, y parte de la acera se derrumbaron la noche de este martes.

Residentes del sector expresaron preocupación por las condiciones de seguridad en torno a la obra y pidieron a las autoridades adoptar medidas para evitar otro incidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-100102-am-f4427b2e.jpeg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-100100-am-5361491e.jpeg (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-100126-am-fbd43967.jpeg Residentes del sector expresaron preocupación por las condiciones de seguridad en torno a la obra (DANIA ACEVEDO)

"Gente caminando hasta con bastones. Nosotros teníamos miedo y, mira, la suerte que eso fue anoche. Dejaron un poquito de espacio para que la gente caminara, pero se fue toda la acera. Entonces es un peligro para todos los que transitan por aquí", dijo una residente cercana al edificio, que prefirió no revelar su nombre.

"Escuchó un temblor"

Otro vecino de la torre Cibeles, situada al lado de la construcción, relató que estaba despierto alrededor de las 12:20 de la madrugada cuando escuchó un fuerte ruido detrás de la obra, seguido de un temblor que se sintió con intensidad en el edificio.

De su lado, un trabajador de la torre Cibeles afirmó que, días antes, un letrero colocado en la zona había sido derribado por el viento y las lluvias.

"Había un tubo de abeto y cuando empezaron a picar eso se derrumbó y duramos una semana sin agua. El primer letrero que pusieron la brisa se lo llevó. Volvieron y pusieron otro, y míralo ahí: ese es el segundo que se cae", contó el obrero.

El trabajador señaló que la situación representa un riesgo para los transeúntes y que ha tenido que advertir a las personas, especialmente mujeres, que eviten pasar por la acera.

Desde anoche, unidades del Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar realizando labores de supervisión para garantizar que no existan riesgos adicionales en la zona.

El área fue acordonada de manera preventiva por las autoridades. No se reportaron personas lesionadas.