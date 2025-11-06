Varios árboles fueron cortados recientemente en la avenida Luperón, en el tramo que va desde la Plaza de la Bandera hacia la avenida John F. Kennedy, en sentido sur-norte.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se constató la tala de los árboles en un amplio tramo de la isleta, especialmente en los frentes al supermercado Bravo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/06112025-tala-de-arboles-en-av-gregorio-luperon---samil-mateo-dominici19-86589fc4.jpg Árboles cortados de la avenida Luperón. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/06112025-tala-de-arboles-en-av-gregorio-luperon---samil-mateo-dominici13-966598ea.jpg Parte de los árboles cortados en la isleta de la avenida Luperón. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/06112025-tala-de-arboles-en-av-gregorio-luperon---samil-mateo-dominici7-341d70fb.jpg Los árboles fueron talados desde el tronco. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/06112025-tala-de-arboles-en-av-gregorio-luperon---samil-mateo-dominici1-12db873d.jpg (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Los árboles fueron talados, sin que hasta el momento se conozca si el retiro fue autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía del Distrito Nacional o el Ministerio de Obras Públicas.

Tampoco se ha informado si esta acción forma parte del proyecto de construcción del túnel en la intersección de la avenida Luperón con la 27 de Febrero.