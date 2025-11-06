×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Corta árboles
Corta árboles

VIDEO | Cortan árboles en isleta de la avenida Luperón

Los árboles fueron talados, sin que hasta el momento se conozca si el retiro fue autorizado por las autoridades

  • Braylin Paredes - Facebook

Varios árboles fueron cortados recientemente en la avenida Luperón, en el tramo que va desde la Plaza de la Bandera hacia la avenida John F. Kennedy, en sentido sur-norte.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se constató la tala de los árboles en un amplio tramo de la isleta, especialmente en los frentes al supermercado Bravo. 

Expandir imagen
Árboles cortados de la avenida Luperón.
Árboles cortados de la avenida Luperón. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)
Expandir imagen
Parte de los árboles cortados en la isleta de la avenida Luperón. <br>
Parte de los árboles cortados en la isleta de la avenida Luperón.
Expandir imagen
Los árboles fueron talados desde el tronco. 
Los árboles fueron talados desde el tronco. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)
Expandir imagen
<br>
(DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Los árboles fueron talados, sin que hasta el momento se conozca si el retiro fue autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía del Distrito Nacional o el Ministerio de Obras Públicas.

RELACIONADAS

Tampoco se ha informado si esta acción forma parte del proyecto de construcción del túnel en la intersección de la avenida Luperón con la 27 de Febrero.

TEMAS -
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.