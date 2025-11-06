Autoridades retiran vallas publicitarias irregulares en principales carreteras del país

Las autoridades continúan con el retiro de vallas publicitarias colocadas de manera irregular en las principales vías del país, como parte de un operativo que busca reducir la contaminación visual y mejorar la seguridad vial en corredores estratégicos.

Brigadas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), RD Vial y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) trabajan esta semana en el desmontaje de estructuras instaladas sin autorización en el distrito turístico Verón, provincia La Altagracia.

Un camión recorrió el tramo comprendido entre Los Manantiales y la entrada de Cabeza de Toro, retirando letreros y anuncios colocados sin los permisos correspondientes. El operativo forma parte de un plan iniciado en junio pasado para ordenar visualmente las vías y recuperar la armonía del entorno, indica una nota de prensa.

Contaminación visual y seguridad vial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/vallas-4115ca13.jpg (FUENTE EXTERNA)

La contaminación visual en las carreteras, causada por el exceso de anuncios, vallas y carteles, altera el paisaje, genera distracción en los conductores y afecta la estética del entorno, especialmente en zonas turísticas.

Las autoridades indicaron que, además de retirar las estructuras ilegales, se contempla realizar jornadas de reforestación para devolver el verdor y mejorar el aspecto paisajístico de las autopistas.

La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que toda forma de contaminación que afecte el entorno o la salud es responsabilidad del Estado y de los ciudadanos. Aunque la normativa no menciona de manera explícita la contaminación visual, esta se considera una forma de afectación ambiental y paisajística.

Permisos y regulación

De acuerdo con Manuel Gómez, encargado de letreros de la Junta Distrital de Verón–Punta Cana, la zona llevaba años saturada de anuncios instalados sin permisos. "Durante los próximos días se estarán retirando todas las vallas, carteles y cualquier tipo de publicidad irregular en el distrito", afirmó.

El Estado dominicano transfirió la explotación comercial del derecho de vía de la red vial principal al Fideicomiso RD Vial, por lo que toda publicidad instalada en esas áreas requiere la autorización expresa de dicha entidad.

Operativo nacional

El plan de retiro de vallas irregulares se ejecuta en distintos puntos del país desde junio, con el propósito de ordenar el uso del espacio público y garantizar vías más seguras y visualmente limpias para los ciudadanos y visitantes.