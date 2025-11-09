×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Estación de transferencia de Cancino
Estación de transferencia de Cancino

La estación de transferencia está casi lista, pero el paisaje ha cambiado poco en SDE

El vertedero a cielo abierto que contamina el río Ozama sigue operando y la calle es un lodazal

  • Balbiery Rosario - Twitter
Expandir imagen
La estación de transferencia está casi lista, pero el paisaje ha cambiado poco en SDE
Una pala mecánica echa basura en un camión en la estación de transferencia de basura de Cancino en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)

El director del fideicomiso DO Sostenible, Príamo Ramírez, aseguró que la nueva estación de transferencia que construyen en Cancino, Santo Domingo Este, está avanzada en más de un 90 % y será inaugurada a mediados de diciembre. 

Indicó también que ya fue concluido el cierre técnico de este botadero de basura a cielo abierto que es usado para depositar los desechos que llevan los camiones recolectores para luego transportarlos en camiones más grandes a su destino final. 

Expandir imagen
Infografía
Bajo esta nave, a pocos metros del río Ozama, se hará la transferencia de la basura en Santo Domingo Este. Foto del 10 de octubre del 2025. (LUDUIS TAPIA)

Para el trabajo se contrató a la compañía Green Star por 3,397,087.6 en noviembre del 2022.

Esta información contrasta con la realidad que se aprecia en la zona, donde la basura continúa acumulándose y siendo manipulada al aire libre, formando una montaña de desechos. El área permanece sucia, maloliente y en evidente desorden.

Expandir imagen
Una montaña de basura sigue ocupando el área en Cancino.
Una montaña de basura sigue ocupando el área en Cancino. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)
Expandir imagen
Buzos buscan entre la montaña de basura en Cancino. 
Buzos buscan entre la montaña de basura en Cancino. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)
Expandir imagen
Vista de una parte de la estación de basura de Cancino, en Santo Domingo Este.
Vista de una parte de la estación de basura de Cancino, en Santo Domingo Este. (PABLO TAVERAS)

El camino hacia la nueva obra sigue siendo un lodazal hediondo en el que patinan los neumáticos de los camiones cuando tratan de moverse y la basura se riega por todas partes. 

El director de DO Sostenible explica que mientras se lleva a cabo el trabajo, las operaciones han continuado de manera provisional en el terreno, pero serán trasladadas en su totalidad a las nuevas instalaciones a partir de la inauguración, cuya fecha tentativa es el 15 de diciembre.

Expandir imagen
Infografía
Bajo esta nave, a pocos metros del río Ozama, se hará la transferencia de la basura en Santo Domingo Este. Foto del 10 de octubre del 2025. (LUDUIS TAPIA)

"Lo que pasa es que todos los residuos de Santo Domingo Este llegan ahí y como no está lista, hay una estación de transferencia improvisada en lo que se termina la que se está construyendo. De ahí son trasladados al sitio de disposición final. Es decir, que permanecen ahí 24 a 36 horas", indicó Ramírez. 

El alcalde de ese municipio, Dío Astacio, afirmó que su gestión redujo en un 40 % el volumen que se deposita en esa zona y negó que estos desechos estuvieran llegando al río. 

RELACIONADAS

Astacio informó que el ayuntamiento está sacando del área a personas que se dedicaban a llevar basura y enterrarla. 

El trabajo

A pesar de lo cercana que está la nueva estación de transferencia del río Ozama, cerca de 50 metros, y de que los desperdicios actualmente llegan hasta el mismo lecho, Príamo Ramírez asegura que los lixiviados no llegarán al agua. 

Para evitarlo, el suelo tendrá una capa geosintética, concreto y otros materiales, además de que la actividad ya no se realizará a cielo abierto, sino bajo una nave techada. 

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.