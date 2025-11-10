Obras Públicas anuncia que tapa hoyos dejados por Melissa en el Gran Santo Domingo

Brigadas de Obras Públicas trabajan en una calle del Gran Santo Domingo en bacheo tras los daños por las lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este lunes que ejecuta un amplio plan de bacheo en el Gran Santo Domingo, tras los daños ocasionados por las recientes lluvias en diferentes vías del área metropolitana.

Melissa afectó al país por espacio de dos semanas, primero como tormenta estacionaria y luego con sus remanentes cuando salió de la nación y se convirtió en huracán categoría cinco y afectando varios países.

La institución explicó que sus brigadas están desplegadas en varios puntos de la capital, priorizando los tramos más afectados para garantizar una circulación más segura y fluida. No identificó los puntos específicos donde trabajan.

"Las jornadas abarcan avenidas y vías de alto flujo vehicular, donde la intervención resulta clave para mantener la movilidad y la seguridad de los conductores", destacó Obras Pública en una nota de prensa.

Autopista Duarte

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/bacheo-de-obras-publicas-69d06259.jpg (FUENTE EXTERNA)

Dijo que los trabajos también se extienden hacia la autopista Duarte, donde se realizan labores de reparación, mantenimiento y mejora del pavimento en distintos tramos críticos.

A pesar de las condiciones del tiempo, el ministerio aseguró que las labores continuarán con el propósito de ofrecer una red vial en mejores condiciones y más funcional para los usuarios.