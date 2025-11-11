Caos en Santo Domingo por salida del metro y el teleférico tras apagón general

Personas esperan transporte debajo del peatonal de la avenida John F. Kennedy con Winston Churchill. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El apagón general que afecta este martes el país ha generado caos en el tránsito de Santo Domingo, agravado por la suspensión del metro y la línea 1 del teleférico.

Cientos se encuentran apostadas en las afueras de las estaciones del Metro de Santo Domingo y otros esquinas importantes, en espera de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), de las llamadas voladoras o de carros de conchos para poder trasladarse.

La estación Pedro Mir, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, se encuentra cerrada, como las demás.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/a4d2af03-0fcb-4023-a711-3a0fded7801c-d84e557c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/a4d2af03-0fcb-4023-a711-3a0fded7801c-d84e557c.jpg Pasajeros intentan subir a las guaguas del transporte público ante la salida del metro. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

La situación se agrava porque coincide con la hora pico de la salida de los empleados de sus labores.

"Estamos quedaos", dijo una joven. "Yo tengo cincuenta y cinco minutos esperando y todas las guaguas pasan llenas", agregó mientras con humor esperaba en la Kennedy.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) indicó que mantiene comunicación directa con las autoridades del sector eléctrico nacional con el fin de restablecer el servicio lo antes posible.

Tapones

El apagón también mantiene fuera de servicio varios semáforos de la ciudad, lo que agrava los tapones.

Una usuaria reportó que para llegar desde la avenida Kennedy con Doctor Defilló a la Abraham Lincoln tomó

Servicio de metro, teleférico y OMSA serán gratuitos

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó esta tarde que el servicio de la OMSA, el teleférico y el metro será gratis para ayudar a la población "por la situación que se pueda haber creado".

Santos indicó que los servicios del metro y la línea 1 del teleférico "están iniciando operaciones" en estos momentos.