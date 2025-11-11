Gente tirada en el suelo y colgada en el aire: así se vivió el apagón en el metro y el teleférico

Pasajeros varados en la estación concepción Bona de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, paralizado este martes 11 de noviembre de 2025 por un apagón general. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Cientos de personas se han visto afectadas por el apagón general (blackout) que afecta al país desde las primeras horas de la tarde de este martes. Desde dificultad para conseguir transporte para trasladarse a sus destinos hasta quedarse atrapadas en el Metro de Santo Domingo y el teleférico.

Videos que circulan en las redes sociales muestran a varias cabinas de la línea uno del Teleférico de Santo Domingo suspendidas en el aire con pasajeros dentro. Se escucha a una persona que exclama, desde abajo: "Señores y qué es lo que está pasando. Ayer fue el metro, hoy es el teleférico"

"Hay personas dentro del teleférico, el teleférico en estos momentos está detenido, mírenlo ahí, hay personas dentro del teleférico", narra mientras enfoca al menos siete cabinas detenidas en el aire.

Tirados en el suelo del metro y al borde del colapso

Una escena desesperante es la que muestra otro video en un vagón del metro. Dentro hay personas sentadas y tiradas en el suelo, desesperadas por el sofocante calor. Algunos se abanican para refrescarse con rostros desesperados y sin fuerzas. También, hay personas que se notan al borde del colapso, sin ánimo, mientras algunos tratan de auxiliarlos.

"Señores, ustedes creen que esto es posible, miren cómo la gente tirada aquí, asfixiándose. Miren, no nos abren la puerta, ni nos abren nada. Aquí lo que sucede dentro de esto, el gobierno es el culpable y responsable de esto", se escucha a una persona en uno de los audivisuales.

El apagón Personas desesperadas en el metro y el teleférico durante el apagón. De acuerdo a reportes, el blackout ocurrió pasada la una de la tarde en una planta de San Pedro de Macorís y, siendo las 7:12 p.m. no se ha solucionado el problema. Las autoridades informaron que el servicio se irá restableciendo, pero no hay hora para volver a la normalidad.

Caminando entre los rieles del metro y en la oscuridad

Otro material audiovisual muestra a personas que fueron evacuadas de los vagones del metro caminando por los rieles de manera temerosa. También, se ve a otro grupo en uno de los andenes del sistema de transporte totalmente a oscuras.

Se escucha una voz que dice: "Nos encontramos debajo del metro, quedao, se frizó el metro, se frizó. Tenemos alrededor de 20 minutos con el metro frizao, no se mueve ni pa' lla ni pa' ca. Se fue la luz en el metro, estamos aquí abajo, miren, no se sabe qué va a pasar. Esta es una situación incómoda. El metro tiene más de 20 minutos paralizado. Un apagón en el metro".

Por otro lado, decenas de pasajeros estaban afuera de las estaciones del metro y en paradas de vehículos de concho en espera de una unidad, lo cual se dificultaba puesto que en el tránsito había un caos por la falta del funcionamiento de los semáforos. Conseguir un taxi o un Uber se hizo casi imposible y los que ofrecían el servicio lo hacían a un precio elevadísimo.

Algunos pasajeros se decidieron por trasladarse caminando o recurrieron a motores ante la imposibilidad de conseguir un vehículo. Las esquinas de las principales vías del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo lucían abarrotadas de personas, que luchaban por cruzar entre los vehículos.