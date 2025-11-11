Colapsa el tránsito vehicular en Santiago

La avenida Juan Pablo Duarte, en Santiago. Los conductores intentan avanzar por una intersección en Santiago mientras los semáforos permanecen apagados, generando caos vehicular. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El tránsito se encuentra totalmente colapsado la tarde de este marte en varios puntos de la ciudad de Santiago debido a una interrupción eléctrica que dejó fuera de servicio el sistema de semaforización.

El flujo vehicular es caótico en avenidas como la Salvador Estrella Sadhalá, tanto en el elevado como en su parte baja, así como en las avenidas 27 de Febrero, Juan Pablo Duarte y República de Argentina, entre otras.

La situación se agrava por la ausencia de agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en las intersecciones más congestionadas.

Conductores denunciaron que los agentes suelen dirigir el tránsito solo cuando los semáforos funcionan, pero se ausentan cuando hay fallas eléctricas, lo que, según dicen, empeora el desorden.

Pedro Luis Martínez, chofer del transporte urbano, expresó su preocupación por la falta de control en el tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-11-at-32449-pm-7d539b8f.jpeg Semáforos permanecen apagados en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

"No hay Amet -agentes de la Digesett- por ningún lado", afirmó.

De su lado, Carlos Quezada, otro conductor, explicó que recorrió toda la avenida Juan Pablo Duarte sin encontrar un solo semáforo encendido.

Mientras tanto, José Ulloa manifestó su esperanza de que el fallo sea solucionado antes de la hora pico para evitar mayores congestiones en la zona.

"Cada quien cruza como puede, sin importar que por la otra vía vengan más vehículos. Esto es un caos total", se quejó Ulloa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-11-at-32448-pm-1-f5c2af3f.jpeg Así se encuentra el tránsito en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Los santiagueros también han expresado su malestar por la situación a través de grupos de WhatsApp y redes sociales.

Causa del apagón

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que el corte de energía se debe a un blackout provocado por una avería en el sistema de transmisión nacional.

La institución explicó que equipos técnicos trabajan para corregir el fallo y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, mientras la ciudad continúa sumida en el congestionamiento vehicular.