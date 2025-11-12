Residentes en Friusa protestan por el mal estado de sus calles y exigen asfaltado

Residentes de Friusa bloquean la calle y queman neumáticos en protesta por el mal estado de las calles ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad de Friusa, en Bávaro, provincia La Altagracia, realizó la mañana de hoy una protesta, con quema de gomas y árboles en las principales calles, luego de que decenas de residentes decidieran salir a las vías a exigir, su asfaltado.

Desde temprano horas de la madrugada, los manifestantes bloquearon los accesos principales del sector Los Altos de Friusa, reclamando la intervención urgente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de las autoridades municipales.

Entre consignas de "¡Queremos calle! ¡Queremos asfalto!", los comunitarios denunciaron el avanzado deterioro de las vías.

Francisca Reyes, mejor conocida como Raquel, sostuvo que un ingeniero dijo que en Bávaro no necesitan asfalto, "pero todas las calles están deterioradas; son unos sinvergüenzas".

Expuso que ya el pueblo está cansado. "Vamos a hacer huelga todos los días y vamos a quemar gomas todos los días".

En los videos que circulan en grupos y redes sociales se observa una gran cantidad de humo y neumáticos encendidos, mientras los vecinos reclaman soluciones y denuncian el abandono estatal.

Agentes intervienen en la situación

Agentes policiales acudieron al lugar para tratar de controlar la situación y restablecer el tránsito en las zonas afectadas. Sin embargo, los residentes advirtieron que continuarán con las protestas hasta que sus reclamos sean atendidos.

Los moradores de Friusa reiteraron que no buscan confrontaciones, sino respuestas concretas a un problema que afecta su calidad de vida y el desarrollo del sector.

"Lo único que queremos es que arreglen la carretera, nada más", insistió otro de los manifestantes.